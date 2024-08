Początkowo zespół Ich Troje z Michałem Wiśniewskim na czele miał nie występować na festiwalu Pol'and'Rock. - Wysłaliśmy zgłoszenie. Zrobiliśmy to specjalnie dla was. To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że nie wystąpimy, to jest prawo organizatora - mówił Wiśniewski i zachęcał internautów do wzięcia udziału w wydarzeniu. Jerzy Owsiak usłyszał te słowa i był zdumiony postawą Wiśniewskiego. Postanowił zmienić zdanie. "Nie dość, że propozycja Ich Troje odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury. I tutaj wykonałem gest już kilka tygodni temu. Osobiście zadzwoniłem do Michała" - napisał w mediach społecznościowych. Za nami występ zespołu, który wzbudził niemałe kontrowersje.

Michał Wiśniewski o występie na Pol'and'Rock. "Dałem się trochę sprowokować"

Michał Wiśniewski i zespół Ich Troje z pewnością rozkręcili festiwalową publikę. W pewnym momencie tłum zaczął wykrzykiwać słowa "pokaż d***ę". - Gdybym nie miał wszywki, to nie musielibyście mnie namawiać - odpowiedział Wiśniewski, odnosząc się do uzależnienia od alkoholu. Później jednak dał się namówić i ściągnął spodnie i bieliznę, prezentując tylną część swojego ciała. Zachowanie wokalisty nie spodobało się wszystkim. Wiśniewski wytłumaczył się w wywiadzie dla portalu shownews.pl. Wyznał, że jego największym zmartwieniem jest obecnie zbliżająca się rozprawa apelacyjna w sprawie pożyczki w SKOK Wołomin (O szczegółach pisaliśmy tutaj). - Ja żyję teraz tym, czy idę do więzienia, a nie komentarzami na forach. Dałem się trochę sprowokować, ale też wpisałem w klimat. W końcu graliśmy muzykę rockową na najpiękniejszym, polskim festiwalu. Trzeba podejść do tego z dystansem, nawet jeżeli się okazało, że mam najbrzydszą d**ę w Polsce - powiedział w wywiadzie.

Czy czytelnicy Plotka oglądali występ Ich Troje na festiwalu? Znamy odpowiedź

Postanowiliśmy zapytać czytelników Plotka o to, czy oglądali występ zespołu Ich Troje na festiwalu Pol'and'Rock. 893 osoby (73%) nie widziały tego widowiska. 322 czytelników Plotka (27%) zdecydowało się obejrzeć festiwalowy koncert Ich Troje. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcie Wiśniewskiego z tego wydarzenia, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.