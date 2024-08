Doczekaliśmy się pasma śniadaniowego w Polsacie. "Halo, tu Polsat" będzie mieć wielu znanych prowadzących. Należą do nich Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock, Agnieszka Hyży oraz dawni prowadzący "Pytanie na śniadanie", czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Program rusza już 30 sierpnia i będzie pojawiać się w piątki, soboty i niedziele. Edward Miszczak podczas konferencji ramówkowej nie mógł pominąć tej nowości. Wspomniał również o tym, jakiego zwrotu nie będzie używało się w programie.

Edward Miszczak o zasadach w "halo tu Polsat". Ibisz musi uważać

Po opuszczeniu TVN, Miszczak rozwija skrzydła w Polsacie. Dokonał już pewnej metamorfozy stacji, o czym przekonaliśmy się podczas ostatnich ramówek. Teraz pora na kolejne asy w rękawie. Jednym z nich jest pasmo poranne. - Uczymy Krzysztofa [Ibisza - przyp.red.], żeby nie mówił "dzień dobry". W naszej stacji nie mówimy "dzień dobry", mówimy "halo tu Polsat" - rzucił ze sceny dyrektor programowym. Nawiązał tym samym do dawnej stacji. Co jeszcze przekazał?

Nie będę zabierał swoją osobą państwa uwagi, chcę powiedzieć, że telewizja Polsat dołącza do tych stacji, które mają własny program śniadaniowy. (...) Jesień w Polsacie będzie mega

- zapewnił Edward Miszczak. Kadry z dyrektorem programowym z ramówki Polsatu znajdziecie w galerii na górze strony.

Już wiadomo, kto zajmie się kącikiem kulinarnym w śniadaniówce Polsatu

Wydaje się, że Miszczak liczy na spory sukces "halo tu Polsat". W programie nie zabraknie także kącika kulinarnego. Kto będzie gotować dla widzów stacji? Ujawniono, że będzie to trio. "Halo, tu Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Martin Gimenez Castro. Doskonale ich znacie z naszej anteny! I to oni będą odpowiedzialni za kulinarne doznania w porannym paśmie dołączając do ekipy "halo tu Polsat" - czytamy w poście na Instagramie stacji. Jak sprawę ocenili internauci? Byli pozytywnie zaskoczeni. "Już się nie mogę doczekać", "Co za drużyna!", "Mam nadzieję, że program ruszy jak najszybciej!" - pisali w komentarzach użytkownicy.