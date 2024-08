Barbara Sołtysik w młodzieńczych latach wprost marzyła o tym, by rozwinąć skrzydła w tańcu. Ostatecznie stało się jednak inaczej. Za namową bliskich postanowiła wziąć udział w przesłuchaniu do krakowskiej szkoły teatralnej. Choć odkryła w sobie nowy talent i powołanie, to los niczego jej nie ułatwił, ponieważ początkowo się nie dostała. Dopiero w 1964 roku ukończyła studia aktorskie w Warszawie. Co teraz dzieje się ze słynną aktorką?

Co się stało z Barbarą Sołtysik? Tak wygląda jej codzienność

Jakiś czas temu Barbara Sołtysik w rozmowie z Angorą wyjawiła, że jeszcze w młodości miała problemy zdrowotne. Chodziło o wzrok, co bez wątpienia nie ułatwiało jej pracy przy produkcjach. "Po prostu, uciekało mi jedno oko i miałam lekkiego zeza. Jednak ówczesnym rektorem warszawskiej szkoły teatralnej był Jan Kreczmar, który miał tę samą wadę wzroku" - wyznała. Mimo to aktorkę mieliśmy okazję zobaczyć w licznych produkcjach telewizyjnych, a także na deskach teatrów. Barbara Sołtysik przestała występować przeszło dziewięć lat temu, a słuch o niej zaginął. W 2020 roku Gazeta "Życie na gorąco" przekazała informację, że aktorka trafiła do specjalistycznego ośrodka, gdzie może liczyć na opiekę wykwalifikowanego personelu. "Dziś jej codzienność to strzępy obrazów, które rozmazują się w zakamarkach niepamięci. Przeszłość już nigdy jej nie dotknie, nawet we wspomnieniach" - napisano w artykule. Media podawały wówczas, że Barbara Sołtysik może mieć kłopoty z pamięcią. Tę informację potwierdził "Wprost". Mimo licznych spekulacji warto podkreślić, że ani gwiazda, ani bliscy z jej otoczenia nie zabrali głosu w sprawie. Zdjęcia Barbary Sołtysik możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Barbara Sołtysik i Jan Englert latami byli małżeństwem. Rozwiedli się po trzech dekadach

Barbara Sołtysik była pierwszą żoną Jana Englerta. Para doczekała się trójki dzieci, jednak ich małżeństwo nie było usłane różami i dość szybko pojawiły się w nim problemy. Z wielu wypowiedzi aktora możemy wnioskować, że trwał przy żonie tylko i wyłącznie ze względu na dzieci. - Umówiliśmy się z żoną, że nie rozstaniemy się, dopóki dzieci nie będą dorosłe. I tak się stało - mówił na antenie TVN. Para rozwiodła się w 1994 roku, a Barbara Sołtysik nie wdała się później w żaden medialny związek. ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Popławska i Marek Kalita mają 19-letnią córkę. Ale wyrosła! Odziedziczyła oryginalną urodę.