Paweł Staliński początkowo wiązał swoją przyszłość z aktorstwem. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialu "Atlantic". Później przyciągnął uwagę widzów w "Lekarzach" i "Klanie". Staliński został też zauważony przez produkcję "Tańca z gwiazdami". Po kilku epizodach w serialach TVP aktor otrzymał propozycję udziału w show Polsatu. Nie zastanawiał się zbyt długo i przyjął zaproszenie do programu. Choć Staliński nie miał większego doświadczenia w tańcu, to zachwycał swoimi popisami na parkiecie. Mężczyźnie w cotygodniowych występach towarzyszyła Izabela Janachowska. Ostatecznie Paweł zajął drugie miejsce. Od finału dziesiątej edycji minęło już trochę czasu. W życiu aktora wiele się zmieniło. Okazuje się jednak, że taniec już na zawsze pozostał w jego sercu. Zdjęcia Stalińskiego z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowcza reakcja Dody na pytanie o "Taniec z gwiazdami"

Paweł Staliński zakochał się w tańcu po uszy. Nadal można zobaczyć go na parkiecie

Po udziale w "TzG" Staliński wiedział, że to nie koniec jego przygody z tańcem. Niedługo po finale mężczyzna pojawił się na Elixa pro-am, konkursie tanecznym, w którym udział mogą brać zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Zdobył wtedy najwyższą nagrodę. Wraz ze swoją życiową partnerką Pauliną Janicką aktor prowadzi szkołę tańca. To nie jedyne zajęcie Stalińskiego. Z profilu Pawła na Instagramie można dowiedzieć się o jego nietypowej pasji, której od czasu do czasu poświęca kilka chwil. Tancerz interesuje się sportami ekstremalnymi. Na nagraniach umieszczonych w sieci widzimy m.in. jak skacze z samolotu. Wygląda na to, że 35-latek lubi zafundować sobie potężną dawkę adrenaliny.

Paweł Staliński miał romans z Izabelą Janachowską? Te pytania dręczyły go przez lata

Nie od dziś wiadomo, że "Taniec z gwiazdami" zbliża do siebie pary występujące na parkiecie. W ciągu kilkunastu edycji mogliśmy być świadkami wielu romansów. Nic dziwnego, że w pewnym momencie Staliński został zapytany o swoją relację z Izabelą Janachowską. "Tancerki mają coś takiego w sobie, kobiety w tańcu stają się piękne, w sposób, który odrywa się od takich realiów codzienności. Nasza relacja jest przedziwna dla kogoś, kto nigdy nie tańczył, bo jesteśmy nagle wrzuceni, nie znamy się i cztery miesiące spędzamy ze sobą sześć godzin dziennie. To jest taka niezwykła więź w sumie, ale my akurat z Izą mieliśmy taką bardzo partnerską i fajną relację, ale na pewno nie w stronę romansu" - zapewniał swego czasu w rozmowie w "Między kuchnią a salonem". ZOBACZ TEŻ: Paweł Staliński uchodzi za przystojniaka, a jego dziewczyna? Będziecie zachwyceni. Prawdziwa PIĘKNOŚĆ