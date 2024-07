Niedawno w kinach pojawił się film Szymona Gonery "Wieczór kawalerski", w którym jedną z pań do towarzystwa wciela się Joanna Opozda. Nie przypadł on do gustu znanej ekspertce filmowej - Karolinie Korwin Piotrowska. W nowym wydaniu "Super Expressu" nie gryzła się w język na jego temat. - To jest parodia filmu, a nie film. Niestety, takich "produkcji" jest więcej, bo ktoś chyba liczy, że jak w kinie nie pójdzie, to wleci na streaming i kasa jakoś się zgodzi - zaczęła temat Karolina Korwin Piotrowska. Podobnego zdania są chyba fani kina, bo film nie cieszy się wysoką oglądalnością. W weekend otwarcia przyciągnął do kin mniej niż 15 tys. widzów. Tymczasem dwa tygodnie później obejrzało go zaledwie 3,9 tys. osób. Korwin Piotrowska przy okazji poruszyła wątek Opozdy.

Dlaczego film z Opozdą nie jest popularny? Ekspertka zabrała głos

Tabloid zwraca uwagę, że popularność w sieci Joanny Opozdy nie przekłada się na dzieła z jej udziałem. Obecnie na Instagramie śledzi ją ponad 666. tys. użytkowników, ale co z tego? Według dziennikarki wpływ na to, że mimo takiego wyniku, nie przyciąga fanów do kin, mają jej afery związane z życiem prywatnym, które nadszarpnęły jej wizerunek. Co ciekawe, aktorka zgodziła się z tą opinią. W ostatnich latach przeczytać o niej można mocne historie związane z jej byłym związkiem z Antonim Królikowskim, rozwodem i walką o alimenty. - Popularność portalowa przekłada się na pewien rozgłos, zasięgi w sieci i może stan konta, bo to się z tym wiąże, ale nie przekłada się na jakość i ciężar gatunkowy otrzymywanych propozycji. Przeciwnie, mało jest reżyserów, którzy chcą zrobić poważną rzecz, dobre kino, zatrudniając aktora znanego głównie z newsów prywatnych, skandali czy pyskówek. To odciąga uwagę, tworzy tani plotkarski kontekst, nie robi dobrze filmowi - oceniła Karolina Korwin Piotrowska.

Kiedy ktoś kojarzy się z portalami plotkarskimi, kłótniami w mediach, ma małe albo żadne szanse na granie w dobrych produkcjach, bo dobra produkcja nie potrzebuje brukowego kontekstu. Niestety, taka jest cena, jaką płaci się za nadmierne upublicznianie swego życia prywatnego

- dodała ekspertka.

Joanna Opozda odpowiada Korwin Piotrowskiej. "Ma wiele racji"

Co ciekawe, Joanna Opozda nie zamierza polemizować z opinią doświadczonej dziennikarki. Nawet się z nią zgodziła. Kilka godzin po publikacji "Super Expressu" przyznała, że nie czuje się urażona. - Ogólnie rzecz biorąc, pani Karolina ma wiele racji. Zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy, wielokrotnie byłam wywoływana do tablicy i wciągana w afery, z którymi wolałabym nie mieć nic wspólnego. Dziś widzę, że momentami mogłam nie zabierać głosu. Wierzę natomiast, że wszystko w życiu jest po coś, najważniejsze to wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Niedługo pojawi się nowy film ze mną, który mam nadzieję przypadnie pani Karolinie do gustu - odpowiedziała dyplomatycznie Opozda w rozmowie z Pudelkiem. Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Czy już zawsze będzie taka powściągliwa i wyważona?