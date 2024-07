Patrycja i Andrzej Sołtysikowie od 13 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para wychowuje dziewięcioletniego syna Stanisława. Kilka miesięcy temu żona dziennikarza wyjawiła, że spodziewa się upragnionego, drugiego dziecka. Wiadomo, że droga do spełnienia tego pragnienia była bardzo trudna, bo Patrycja Sołtysik ma za sobą kilka poronień. Córka pary niedawno przyszła na świat i wszystko skończyło się dobrze. Dumna mama Antosi właśnie wyjawiła, jak urządziła pokój córki.

Patrycja Sołtysik pokazała pokój córki. "Czekał na nią tyle lat"

17 lipca Patrycja i Andrzej Sołtysikowie przywitali na świecie swoją córkę. Para ujawniła to prawie dwa tygodnie po porodzie. "Z ogromną przyjemnością i jeszcze większym wzruszeniem chciałabym powiedzieć Wam, że od 10 dni jesteśmy już razem. Antonina Irenka urodziła się 17.07 i dopełniła naszą rodzinkę. To były najpiękniejsze dni tylko dla nas, pełne miłości, czułości, wzruszeń i emocji, które zostaną we mnie na zawsze! Ten pierwszy czas naszej czwórki w obecności najbliższych dla nas osób sprawił, że piękniejszego początku wspólnej drogi nie mogłam sobie wymarzyć. A przed nami … całe życie!" - napisała Patrycja Sołtysik na Instagramie. Żona Andrzeja Sołtysika właśnie pokazała na InstaStories, jak urządziła pokój dla swojej córki. Zdecydowała się na drewniany parkiet, błękitne meble i uroczą tapetę w kwiatowy wzór. W pomieszczeniu znalazły się także wiklinowe kosze do przechowywania zabawek. Zdjęcie pokoju znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Antosia dopełniła naszą rodzinę i pusty pokój, który czekał tyle lat

- napisała na Instagramie

Patrycja Sołtysik kilkukrotnie poroniła. "Ciąża to nawet nie jest połowa sukcesu"

Patrycja i Andrzej Sołtysikowe poinformowali o ciąży, kiedy była już w zaawansowanym stadium. Żona dziennikarza wcześniej kilkukrotnie poroniła, więc w jej przypadku okres aż do samego porodu obarczony był ogromnym stresem. - "Ciąża to nie jest nawet połowa sukcesu". Pamiętałam te słowa przy każdym poronieniu, przy każdej stracie. Ciąża to jest cholernie długi czas i naprawdę dopiero w momencie, kiedy przytulimy to dziecko, to mamy pewność, że zakończyła się dobrze - powiedziała w podkaście "Mamy tak samo".