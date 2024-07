Czarne chmury nad Filipem Chajzerem. Ależ cios miał nadejść z Polsatu

Filip Chajzer przez lata związany był z TVN-em. W stacji prowadził szereg programów, jednak największą rozpoznawalność niewątpliwie przyniosła mu rola gospodarza "Dzień dobry TVN". W sierpniu 2023 roku dziennikarz poinformował niespodziewanie, że TVN zakończył z nim współpracę. Wiosną tego roku Chajzer zasillił szeregi Polsatu, występując w "Tańcu z gwiazdami". Zdjęcie prezentera wywijającego na parkiecie znajdziecie w galerii na górze strony. Jak sam przyznał w rozmowie z Plotkiem, udział w tanecznym show miał być początkiem "dłuższego romansu ze stacją". Teraz okazuje się, że Polsat ma mieć co do tego pewne wątpliwości.

Filip Chajzer jednak nie przejdzie do Polsatu na stałe? Stacja ma mieć dość kontrowersji

O rzekomych decyzjach Polsatu donosi serwis ShowNews. Jak podaje, powołując się na własne źródło, udział w "Tańcu z gwiazdami" miał być dla Chajzera sprawdzianem tego, jak przyjmą go widzowie. Informator portalu zaznacza, że dziennikarz miał zdać go bardzo dobrze. - Edward miał na niego kilka pomysłów, ale nie było wśród nich, wbrew plotkom, zaangażowania Filipa do "halo tu polsat" - czytamy. Niestety w ostatnim czasie wokół Filipa Chajzera zrobił się szum, a nie wszystkie jego decyzje odbierane są pozytywnie. Dużo mówiło się m.in. o aferze związanej z jego fundacją, kontrowersje wzbudza także udział prezentera w Fame MMA. Jak przekazuje informator ShowNews, Polsat "ma mieć dość skandali", co miało odbić się na decyzji o zatrudnieniu Chajzera na dłużej.

Zarząd nie życzy sobie żadnych problemów wizerunkowych, bo to w pewien sposób odbija się także na wynikach finansowych. Nie wydaje mi się, by Zygmunt Chajzer miał taką pozycję, by wymusić na dyrektorze angaż także dla swojego syna. Raczej sam jest wdzięczny za propozycję, którą otrzymał od stacji

- brzmią słowa informatora portalu.

Filip Chajzer miał prowadzić program z ojcem

Już w lutym tego roku w kuluarach mówiło się o przejściu Filipa Chajzera do Polsatu. Jak donosił wówczas "Super Express", dziennikarz miał wraz z ojcem poprowadzić program "Idź na całość", który po latach ma wrócić do ramówki. Wiele wskazuje na to, że gospodarzem show może zostać sam Zygmunt Chajzer. Plotek kontaktował się z legendarnym prowadzącym, aby skomentował decyzję o udziale syna w Fame MMA. Zygmunt Chajzer nie był jednak zbyt wylewny, o czym pisaliśmy w tym artykule.