Lewandowscy już jakiś czas temu przenieśli się z Niemiec do Hiszpanii, by piłkarz mógł rozpocząć grę dla FC Barcelony. Trenerka fitness już czeka na otwarcie swojego centrum sportowego, które ma odbyć się już we wrześniu. Para postanowiła wziąć się za naukę języka, więc skorzystali z podręcznika. To, co tam znaleźli, z pewnością ich zaskoczyło. Przy okazji "Lewa" sprawdziła umiejętności męża.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret mieszka w Hiszpanii. Wyjawia, co ją zaskoczyło

Lewandowscy uczą się języka hiszpańskiego. W podręczniku znaleźli coś zabawnego

Choć małżonkowie są bardzo zapracowani, znajdują czas zarówno na odpoczynek, jak i naukę i hobby. Jeszcze niedawno Lewandowscy pokazywali, jak tworzą z ceramiki, a potem udali się na luksusowe wakacje do Francji. Teraz przyszedł czas, by się dokształcić. Anna Lewandowska opublikowała InstaStories, na którym pokazuje podręcznik do nauki języka hiszpańskiego. Para najwyraźniej potrzebuje się doszkolić. Influencerka opublikowała filmik, na którym pokazuje, jaki przykład znalazła się książce. Okazuje się, że pojawił się w niej sam "Lewy". Celebrytka postanowiła przy okazji sprawdzić ukochanego. Zdjęcie z podręcznika znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Przymiotniki. Przysłówki. Teraz zdanie. Lewandowski szybko biega?

- zapytała kapitana reprezentacji Polski, który nie miał wątpliwości, jaka jest odpowiedź na zagadkę żony. Jak widać, nawet podczas odpoczynku na basenie para nie odpuszcza sobie edukacji. Mogliśmy się przekonać, że piłkarz już zna podstawy języka.

Lewandowski corre rápido

- odpowiedział zawodnik.

Anna Lewandowska wzięła w dłoń nożyczki i dokonała metamorfozy na córce

Trenerka chętnie relacjonuje życie rodzinne w sieci, choć zdjęcia twarzy córek nie są czymś częstym. Lewandowska postanowiła poszaleć i na chwilę stać się fryzjerką. Zdecydowała się, by podciąć włosy młodszej z pociech - Laurze. "Mama fryzjerka" - napisała na InstaStories. Opublikowała również zdjęcie, na którym widać, że czterolatka ma znacznie krótszą kitkę, niż miewała wcześniej na ujęciach.