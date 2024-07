9 lipca polskie media obiegła smutna informacja o śmierci Jerzego Stuhra. W środę 17 lipca odbył się pogrzeb wybitnego aktora. O godzinie 12.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie rozpoczęła się msza święta żałobna. Na uroczystości pojawiły się prawdziwe tłumy. Nie zabrakło znanych osobistości. Podczas ceremonii mieliśmy okazję usłyszeć wiele pięknych słów, które padały w stronę zmarłego aktora. Poruszające przemówienie wygłosiła m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdjęcia z ceremonii pogrzebowej Jerzego Stuhra możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Pogrzeb Jerzego Stuhra. Ksiądz pożegnał go w pięknych słowach. "Nie było roli, której nie był w stanie zagrać"

Msza święta żałobna odprawiana była przez kardynała Grzegorz Rysia. Duchowny we wzruszający sposób poprowadził ceremonię. - 77 lat życia, pół wieku pracy, przychodzimy i kładziemy to na ołtarzu, pytamy Jezusa, co z tego jest nieśmiertelne, co z tego może nas przenieść w wieczność - powiedział w trakcie mszy. Dodała również, że znał aktora osobiście. - Byliśmy razem z panem Jerzym w radzie hospicjum - wyznał. Oprócz tego nie szczędził pochwał jego wielkiej twórczości. Kardynał stwierdził, że nie było roli, jakiej aktor by nie podołał. - Ile się ukazało komentarzy po jego śmierci? Wszyscy piszą, że mógł zagrać wszystko. Mógł zagrać wszystko. Nie było roli, której nie był w stanie zagrać. Wszystko potrafił zagrać - stwierdził.

Ostatnie pożegnanie wybitnego aktora. Małgorzata Kidawa-Błońska wygłosiła przemówienie

Podczas ceremonii pogrzebowej Jerzego Stuhra mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Wielki aktor, wspaniały nauczyciel, prawdziwy przedstawiciel polskiej inteligencji, elity, przyjaciel, społecznik, wspaniały człowiek - zaczęła. - Elita, której przedstawicielem był i na zawsze pozostanie Jerzy Stuhr, to nie jest elita pustego przywileju czy drażniącej wyższości, to elita wielkiego autentycznego talentu i ciężkiej pracy nad warsztatem aktorskim i słowem, i taki Jerzy Stuhr był przez całe życie - powiedziała. Na sam koniec Małgorzata Kidawa-Błońska doda豉, że życie Jerzego Stuhra było pasjonujące i pełne pasji. Wspomniała też o rodzinie i najbliższych. - Życie Jerzego Stuhra to pasjonujący, ciekawy scenariusz. Niestety, nawet najlepszy musi mieć kiedyś swój koniec - zakończyła.

Ministerka kultury z poruszającą mową na pogrzebie Jerzego Stuhra. "Będzie żyło w naszych sercach"

Na ostatnim pożegnaniu aktora obecna była również ministerka kultury i dziedzictwa narodowego. Hanna Wróblewska pożegnała Jerzego Stuhra w poruszających słowach. Wspomniała, że tacy jak on pozostaną w pamięci wielu już na zawsze. - Żegnamy artystę, którego twórczość pozostanie zarówno w polskiej, jak i zagranicznej kulturze. (...) Była i jest to twórczość niezwykła o fundamentalnym znaczeniu dla kinematografii. (...) Artyści tacy jak Jerzy Stuhr nigdy nie odchodzą. Jego role, filmy, ksi捫ki będą z nami na zawsze. Dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie, będzie żyło w naszych sercach, a kreacje aktorskie będą inspirować kolejne pokolenia - powiedziała. Jerzy Stuhr zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pożegnanie na cmentarzu zaplanowano na godzinę 14.00. ZOBACZ TEŻ: Pogrzeb Jerzego Stuhra. Tłumy żegnają zmarłego aktora. Spoczął w nietypowej urnie.