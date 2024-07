Małgorzata Rozenek lubi inwestować w nieruchomości. W maju gwiazda stacji TVN zdradziła, że kilka lat temu kupiła swoim synom mieszkania za gotówkę. - To były takie nasze pierwsze wydatki. Ja - wbrew pozorom - nie jestem typem wydającym na torebki i buty. Oczywiście kocham podróżować, konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną - przekazała Małgorzata Rozenek w wywiadzie dla Pudelka. Na tym nie koniec inwestycji celebrytki.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o śniadaniówce Polsatu. Takie ma rady

Małgorzata Rozenek nie kryła dumy. Wspomniała o liście marzeń

Ostatnio na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawiła się fotografia, na której celebrytka trzymała akt notarialny. W opisie pod zdjęciem pospieszyła z informacją na temat nowej inwestycji. "Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament?" - napisała. Później wyjawiła, gdzie znajduje się jej nowy nabytek. "Kołobrzeg - nasza historia właśnie się zaczęła" - napisała Małgorzata Rozenek. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Gratulacje", "Kołobrzeg jest boski", "Zakup mieszkania to super inwestycja" - pisali internauci. Chcecie zobaczyć zdjęcie Małgorzaty Rozenek, na którym trzyma akt notarialny? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek o hucznych urodzinach. Zorganizuje imprezę jak miliarder?

Niedawno Małgorzata Rozenek wybrała się z całą rodziną na urodziny miliardera Pawła Marchewki. Dwudniowa impreza odbyła się w Palais Bulles, czyli willi należącej do projektanta Pierre’a Cardina, którą można wynająć. Małgorzata Rozenek zamieściła w sieci obszerną relację z tego wydarzenia. Pod jednym z postów padło pytanie o jej urodziny. "Dlaczego wy nie robicie takich urodzin?" - zapytał internauta. Celebrytka zareagowała i odpowiedziała żartobliwie. "Bo nas nie stać" - odpisała Rozenek. ZOBACZ TEŻ: Odmieniona Doda została porównana do Małgorzaty Rozenek. BEZCENNA reakcja. Wspomniała o "jej nowej buzi"