Edyta Pazura bez ogródek o relacjach z pasierbicą. Są w tym samym wieku

Edyta Pazura jest żoną Cezarego od 15 lat. Pomimo iż małżonków dzieli niemal trzy dekady, udowadniają, że w przypadku miłości różnica wieku nie ma znaczenia. Para wychowuje razem trójkę dzieci: Amelię, Antoniego i Ritę. Celebrytka jest też macochą dla córki aktora z pierwszego małżeństwa. Edyta Pazura jest zaledwie kilka miesięcy starsza od pasierbicy. Zdradziła, jak wyglądają ich relacje.

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Edyta Pazura ma pasierbicę. Jest od niej starsza tylko kilka miesięcy. Jak się dogadują?

Kiedy Edyta i Cezary Pazurowie pobrali się w 2009 roku, wielu nie dawało ich małżeństwu szans na przetrwanie. Niedawno zakochani świętowali 15 rocznicę ślubu. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że połączyła ich prawdziwa miłość. W dniu ślubu celebrytka miała zaledwie 21 lat. Aktor był natomiast dojrzałym mężczyzną po dwóch rozwodach. Był też ojcem dorosłej już wówczas Anastazji. Córka Pazury urodziła się bowiem w tym samym roku co jego ukochana. Panie dzieli zaledwie kilka miesięcy. Co jakiś czas Edyta dostaje pytania na temat relacji z pasierbicą. W końcu żona aktora zdecydowała się uciąć wszelkie spekulacje.

A jakie mam mieć? Kocham ją, jest moją rodziną

- odpowiedziała dociekliwemu internaucie.

Cezary Pazura samotnie wychowywał córkę. Pierwsza żona zostawiła go z dzieckiem

Cezary Pazura został ojcem w wieku 26 lat. Jego najstarsza córka, Anastazja jest owocem pierwszego małżeństwa. Pod koniec lat 80. aktor poślubił swoją młodzieńczą miłość - Żanetę. Ukochana artysty miała jednak problemy z używkami i gdy pociecha miała zaledwie sześć lat, opuściła rodzinę. "Nastka była ciągle ze mną, a ja przeżyłem taki szok, że nie jadłem i prawie nie spałem, bo jedno mrugnięcie córeczki stawiało mnie od razu na równe nogi. I wszystko musiało chodzić jak w zegarku. Córka była ze mną w teatrze, na próbach, w bufecie, garderobie, ciągle gdzieś pod pachą. Chodziliśmy na spacery, czytałem jej książki, usiłowałem gotować" - wspomina Pazura w swojej autobiografii. Aktor świetnie wywiązał się z roli samodzielnego ojca i do dziś ma świetne relacje z córką. "Dzwonię do taty również z okazji dnia mamy, bo jest dla mnie wszystkim - i tatą, i mamą. Ma mocno rozwiniętą kobiecą stronę. Jest bardzo wrażliwy, więc mi mamusiował z takim rzeczami bardzo dziewczęcymi, kobiecymi. Chodziłam do niego z takimi sprawami" - wyznała Anastazja w programie "Uwaga! Kulisy sławy". Zdjęcia najstarszej córki Cezarego Pazury znajdziecie w naszej galerii.