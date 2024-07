Ewa Bem przez ostatni rok nie pojawiała się publicznie. Po tym, jak w ostatniej chwili odwołała w sierpniu 2023 roku udział na festiwalu w Sopocie organizowanym przez TVN, regularnie rezygnowała z kolejnych występów. Mąż piosenkarki informował media, że artystka musi skupić się na zdrowiu i odpoczywać. Tymczasem okazuje się, że zdecydowała się wrócić na scenę. Jak informuje TVN, ma pojawić się w sierpniu na tegorocznej odsłonie sopockiego festiwalu. Jak się dziś czuje? - Skoro będzie śpiewała, to widocznie ze zdrowiem wszystko dobrze - poinformował nas menadżer Ewy Bem Andrzej Łukasik.

Maciej Stuhr i Anna Karwan czekali na Ewę Bem

Gdy Ewa Bem rok temu niespodziewanie odwołała swój udział na festiwalu w Sopocie, prowadzący Maciej Stuhr zwrócił się do niej ze sceny Opery Leśnej. - Czekamy na panią i trzymamy za słowo, że niebawem się widzimy. Kilka zdań dorzuciła od siebie też występująca wtedy Anna Karwan. - Pozwolę sobie na kilka słów prywaty. Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia, szczęścia. Będziemy na panią czekać - dodała piosenkarka.

Festiwal w Sopocie. Kto na scenie w 2024 roku?

Wiadomo, że tegoroczny TVN-owski festiwal w Sopocie odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia. Poza Ewą Bem na scenie zobaczymy m.in. Edytę Bartosiewicz, Katarzynę Nosowską, Kayah, Agnieszkę Chylińską, Wandę i Bandę, Natalię Szroeder, Urszulę, Krzysztofa Zalewskiego, Halinę Frąckowiak, Kasię Kowalską, Sarsę. W tym roku do muzycznej rywalizacji o Bursztynowego Słowika staną: Carol Markovsky, Arek Kłusowski, Oskar Cyms, Paula Biskup, Teo Tomczuk, Marta Bijan i Zalia. Kto z nich wygra?

O przedłużającej się publicznej nieobecności Ewy Bem wypowiedział się jakiś czas temu jej mąż, Ryszard Sibilski. W rozmowie z "Rewią" wyznał, że Bem musi o siebie zadbać. - Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - powiedział mąż artystki. Dodał też, że lekarze zalecili piosenkarce odpoczynek. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że wróci na sopocki festiwal.