Maciej Musiał to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Doskonale odnalazł się w branży filmowej, a na horyzoncie są kolejne produkcje z jego udziałem. Niedawno zagrał w serialu "Kiedy ślub?", a w czerwcu na platformie streamingowej zadebiutowała "Prosta sprawa" z jego udziałem. Mimo że sporo pracuje, to znalazł czas na randkowanie. Przyłapano po podczas przejażdżki z tajemniczą kobietą. Uwagę zwróciło jednak jego zachowanie na drodze.

Maciej Musiał w szaleńczym pędzie zapomniał o przepisach! To ona zawróciła mu w głowie

Aktor jest obecnie niezwykle zajęty. Kręci serial "Śleboda", który zadebiutuje w przyszłym roku. Najwyraźniej znalazł czas również na randkowanie. Niedawno paparazzi przyłapali go z tajemniczą ciemnowłosą pięknością. Mimo że Musiał nie skomentował medialnych doniesień, to jego zachowanie podczas spotkania może wskazywać na to, że poczuł do wybranki miętę. Jak doniósł "Fakt", aktor wybrał się z kobietą na przejażdżkę w Warszawie.

Okazuje się, że romantyczna atmosfera dała się we znaki i celebryta zapomniał o przepisach drogowych. Jak przekazał tabloid, Musiał najpierw zignorował nakaz jazdy prosto i skręcił w lewo, a następnie nie zwrócił uwagi na zakaz wjazdu do małej zatoczki przed wejściem do parku. Aktor miał spore szczęście, że nie został ukarany. Za te drogowe ekscesy mógłby zapłacić nawet dwa tysiące złotych kary i otrzymać ponad 20 punktów karnych.

Maciej Musiał dodał zdjęcie i fanki oszalały. "Zlituj się"

Nie da się ukryć, że w wielu produkcjach mogliśmy zauważyć, że Musiał dba o formę fizyczną. Postanowił pochwalić się sylwetką na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 760 tysięcy osób. Fanki od razu wpadły w zachwyt. "Wyględny? On jest boski", "Kolejny raz w tym roku jest Boże Ciało", "Maciek nie podrywaj mnie…", "Maciej, zlituj się, upał nas roztapia wystarczająco" - czytamy w komentarzach pod postem. W dyskusję wtrącił się Adam Zdrójkowski, który przez wiele lat wcielał się w rolę brata Musiała w serialu "rodzinka.pl". "Moja mama mówi, że przystojny" - napisał. Po więcej zdjęć Macieja Musiała zapraszamy do galerii na górze strony.