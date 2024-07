Czy przyjaźń w show-biznesie istnieje? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. O bliższych znajomościach w blasku fleszy przekonała się Agata Rubik, która ma wiele koleżanek-celebrytek. "Nie ma znaczenia, czy to show-biznes, czy nie, choć w show-biznesie większość osób jest mocno skoncentrowana na sobie. Dla mnie przyjaciel to przede wszystkim taka osoba, która o tobie myśli, nie ocenia, nie zakłada złych intencji i rozmawia, kiedy coś się dzieje. Po prostu - faktycznie lubi. Takich osób jest cholernie mało" - oznajmiła niegdyś na Instagramie. Jedną z dobrych koleżanek Rubik była Zofia Zborowska, jednak z relacji tej drugiej jakiś czas temu wynikało, że stosunki między nimi nie są wcale dobre. O tę kwestię wciąż pytają się fani ukochanej Piotra Rubika.

REKLAMA

Zobacz wideo Pamiętacie pierwszą noc Rubików w USA?

Agata Rubik wróciła do przyjaźni ze Zborowską. Pytanie trochę ją rozzłościło?

Żona kompozytora codziennie udziela się na Instagramie. Zdradza tam kulisy "american dream" ze względu na mieszkanie w Miami i przy okazji odpowiada na najbardziej nurtujące fanów kwestie. Jedną z nich była przyjaźń z polskimi gwiazdami. "Co z przyjaciółkami z Polski? Nie szkoda pani przyjaźni z Zosią?" - zapytała Rubik jej fanka, wracając do dramy sprzed lat. Influencerka postanowiła odpowiedzieć.

Wszystkie moje przyjaciółki z Polski mają się dobrze i cieszymy się na nasze spotkanie, które już lada chwila. Co do reszty tego pytania - dajcie sobie już spokój

- zaznaczyła stanowczo Rubik. Screen InstaStories znajdziecie w galerii.

Agata Rubik o Zborowskiej KAPiF.pl

O co chodzi w rzekomym konflikcie Agaty Rubik i Zofii Zborowskiej?

Oziębłe stosunki Zborowskieji Rubik mają trwać już od jakiegoś czasu. W 2022 jeden z internautów zapytał na InstaStories żonę siatkarza, czy nadal przyjaźni się z Rubik. Odpowiedź Zofii Zborowskiej była jednoznaczna. "Agata nigdy nie była moją przyjaciółką. I nigdy nie będzie" - oznajmiła Zborowska-Wrona. Wówczas Pudelek przedstawił ten komentarz Rubik, która wymownie odpisała portalowi. "Nie mam w zwyczaju wypowiadania się na temat znajomych. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego w Nowym Roku" - odpowiedziała. Jak myślicie - o co chodzi? Dawne kadry celebrytek znajdziecie w galerii na górze strony.