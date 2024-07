5 lipca Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na tajemniczą imprezę dla celebrytów zorganizowaną z wielkim przepychem, która już została okrzyknięta jednym z towarzyskich wydarzeń sezonu. Wśród gościli bawili się m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Gospodarz zaprosił do siebie największe szychy show-biznesu. Dla swoich gości wynajął nawet samolot, aby sprowadzić ich z Polski do Francji. Małgorzata Rozenek zabrała ze sobą syna, który w trakcie imprezy zaśpiewał na scenie wspólnie z Nicole Scherzinger, gwiazdą wieczoru. Dzień po szampańskiej zabawie celebrytka uraczyła swoich fanów zdjęciem w bikini i postanowiła odnieść się do komentarzy, które od kilku dni krążą w sieci na temat zmian w jej wyglądzie.

Małgorzata Rozenek nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Ma dystans?

Małgorzata Rozenek niedawno pokazała się na swoim profilu na Instagramie w odmienionym wydaniu. Internauci w komentarzach zaczęli przerzucać się teoriami dotyczącymi tego, co poprawiła. Na jednym z ostatnich eventów celebrytka została skonfrontowana z tymi zarzutami. Skwitowała to krótko. - Czy zmieniłam coś w twarzy? Tak, zmieniłam wszystko. Możemy przejść do następnego pytania - podkreśliła. Wygląda na to, że Rozenek niezbyt przejmuje się tym, co na jej temat mówi się w sieci i ma do tego spory dystans. Celebrytka właśnie opublikowała zdjęcie w bikini i nawiązała do tego, o czym ostatnio rozpisują się media.

Odciągając uwagę od twarzy. Bawcie się dobrze

- napisała z przymrużeniem oka Małgorzata Rozenek. Omawiane zdjęcie celebrytki znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani wychwalają Małgorzatę Rozenek. "Zazdroszczę ci"

Pod postem Małgorzaty Rozenek zaroiło się od komentarzy. Wiele z nich miało pozytywny wydźwięk. "Uważam, cokolwiek pani zrobiła, wygląda to bardzo ładnie", "A ja się przyznaję, że zazdroszczę ci Małgosiu tego zabiegu - wyglądasz fenomenalnie!", "Piękna figura. Każda kobieta ma prawo robić sobie zabiegi takie, jakie chce. Tak samo każda kobieta ma prawo wstawiać na swój profil takie zdjęcia, jakie chce i jakie jej się podobają" - pisali. Zgadzacie się z nimi?