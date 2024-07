Małgorzata Rozenek uczestniczyła ostatnio w urodzinach Pawła Marchewki, który wyprawił swoją imprezę w wyjątkowym budynku, należącym niegdyś do projektanta Pierre'a Cardin. Zaproszeni goście bawili się w Palais Bulles Villa Pierre Cardin, czyli domu w Théoule-sur-Mer, niedaleko Cannes we Francji. Willa została w marcu 2017 roku wystawiona na sprzedaż za 350 milionów euro, jednak nie znalazł się kupiec. Jest więc wynajmowana dla grup (np. na imprezy) za ok. 30 tys. euro (ponad 130 tys. zł) na dzień. Bawiła się tam wśród śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu, m.in. Magdy Pieczonki, żony Krzysztofa Piątka, Anny i Roberta Lewandowskich czy Agnieszki Woźniak-Starak. Fotografiami, upamiętniającymi te piękne chwile pochwaliła się w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli jednak zastanawiać się, co stało się z nogą prezenterki.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciami. Internauci zastanawiają się, co się stało

I choć urody i zgrabnej figury Małgorzacie Rozenek odmówić nie można, internauci byli w szoku. Zaczęli zastanawiać się, co stało się z prawą nogą, a konkretniej stopą gwiazdy TVN. "Co się stało z prawą stopą?"; "Co się stało z prawą nogą?", "Też zwróciłam na to uwagę. Dziwnie wyglądają" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. Wiele wskazuje na to, że jest to po prostu kwestia pozy. W każdym razie nie zważając na takie detale, Małgorzata Rozenek w krótkiej, jaskrawozielonej kreacji z dodatkami kwiatów prezentowała się fenomenalnie. A jeśli jesteście ciekawi zdjęć z imprezy, do których "doczepili" się internauci, koniecznie sprawdźcie naszą galerię na górze strony.

Syn Małgorzaty Rozenek skradł show Nicole Scherzinger. Mama piała z zachwytu!

Na imprezę do znajomych Rozenek nie pojechała sama. Towarzyszył jej jak zawsze ukochany Radosław Majdan oraz dwóch starszych synów - Stanisław i Tadeusz. Młodszy z nich, 14-letni Tadek bawił się tak dobrze, że wparował na scenę i skradł show występującej na niej amerykańskiej gwieździe - Nicole Scherzinger. Mama nie ukrywała, że jest dumna z syna. W mediach społecznościowych piała z zachwytu, wstawiając relację z występu. Pisała wówczas: "I wtedy na scenę wszedł Tadeusz i zaśpiewał z Nicole Scherzinger".