Open'er Festival miał swój debiut w 2002 roku. Wówczas impreza wyglądała zupełnie inaczej. Od tamtej pory wydarzenie organizowane jest co roku. Pięć dni muzyki daje fanom niezwykłą energię za każdym razem, przyciągając coraz więcej festiwalowiczów. Każda odsłona ma miejscu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. W każdym roku pojawia się mnóstwo gwiazd, szczególnie zagranicznych. Tysiące słuchaczy wyczekuje na ich występy. Niestety, w tym roku fani będą musieli obejść się smakiem. Najpierw pojawiły się informacje o jednym artyście. Teraz kolejna piosenkarka odwołała występ.

Kolejna artystka odwołała swój występ na Open'erze 2024. Co się stało?

Tuż przed startem Open'er Festivalu z wydarzenia wykruszył się duet Sofi Tukker. Teraz okazało się, że do Gdyni nie przyjedzie również amerykańska wokalistka o pseudonimie Tyla. Gwiazda odwołała wiele koncertów. Wszystkiemu winne są problemy zdrowotne. "Z przykrością muszę was poinformować, że nie będę w stanie występować przez kolejnych 10 dni. Nie pojawię się więc na festwalach - Roskilde, Palmesus, Open'er, Saga i Mantreux Jazz. Obecnie przechodzę fizykoterapię i wracam do konsekwentnego grania koncertów. Ufam, że robię wszystko, co w mojej mocy, aby występować na jak największej liczbie scen, jednocześnie w pełni wracając do zdrowia" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Fani nie kryli zawodu, co pokazali w sekcji komentarzy w mediach społecznościowych. Martwili się, że to nie koniec zmian w line-upie. Organizatorzy na szczęście szybko ich uspokoili. Znaleźli również zamianę. 6 lipca na Main Stage wystąpi zamiast Tyli - Taco Hemingway. Więcej kadrów z poprzednich lat Open'er Festivalu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To nie pierwsza taka sytuacja. Fani dowiedzieli się na ostatnią chwilę, że nie wszystkie gwiazdy wystąpią na Open'er Festivalu 2024

Początkowo organizatorzy Open'era poinformowali, że na festiwalu nie wystąpi duet Sofi Tukker. Amerykański zespół nie przyjedzie do Polski. Wszystko za sprawą choroby jednego z członków. Z tego względu występ byłby niemożliwy. Głos w sprawie zabrali także artyści, publikując w sieci oficjalne oświadczenie i przeprosiny. "Od ponad miesiąca zmagam się z anginą, o której niedawno się dowiedziałem. Brałem antybiotyki wiele razy, ale po każdej kuracji infekcja powraca" - napisał Tucker Halpern. Duet znany jest z takich piosenek, jak "Drinkee", "Best Friend" czy "Purple Hat". ZOBACZ TEŻ: Olga Bołądź miała nieprzyjemną sytuację na Open'erze. Wszystko przez laktator. "Tłumaczę, że karmię piersią"