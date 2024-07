"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej, który skradł serca rzeszy widzów. Randkowe show doczekało się już dziesięciu edycji. Każda z nich prowadzona jest niezmiennie przez niezastąpioną Martę Manowską. Gospodyni programu jest niezmiernie aktywna w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że od pewnego czasu w sieci aż huczy od plotek, jakoby Marta Manowska była szczęśliwie zakochana. Czy jest w nich ziarenko prawdy? Wszystko na to wskazuje.

Marta Manowska ma partnera? Prawda wyszła na jaw w nietypowy sposób

Choć Marta Manowska od lat prowadzi programy o miłości, to o jej życiu uczuciowym nie wiadomo zbyt wiele. Celebrytka niechętnie uchyla rąbka tajemnicy w tej sprawie. Ostatnio pojawiły się jednak pewne przypuszczenia, że może być ona w związku z jednym z uczestników programu "Rolnik szuka żony". Okazało się jednak, że połączyła ich jedynie wspólna kolacja charytatywna. Teraz Marta Manowska podzieliła się radosną nowiną, która wyszła na jaw w nietypowy sposób. Wszystko przez Martę Paszkin i Pawła Bodziannego. Para wystąpiła w programie, a ich przygoda zakończyła się na ślubnym kobiercu. Niedawno świętowali oni rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji była uczestniczka hitu TVP dodała do sieci nagranie z tego pamiętnego dnia, które okrasiła wpisem: "Dziś nasza rocznica. Wzięliśmy ślub w momencie, kiedy nasi rówieśnicy nierzadko są po rozwodzie albo o nim myślą (ja miałam 35, a Paweł 41 lat). Czy to, że pobraliśmy się jako dojrzali ludzie, którzy tyle na siebie czekali, oznacza, że będziemy ze sobą na zawsze? Taką mam nadzieję. Kocham Gościa z dnia na dzień coraz bardziej" - napisała. Post Marty Paszkin wywołał falę reakcji w sieci. Skomentowała go sama Marta Manowska. W ten sam sposób prowadząca program wyjawiła, że jest szczęśliwie zakochana. "My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą (rocznicę - przyp. red.). Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają" - napisała. Zdjęcia Marty Manowskiej możecie zobaczyć na naszej galerii w górnej części artykułu.

Marta Manowska jest szczęśliwie zakochana. Te wpisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości

Co ciekawe, okazuje się, że Marta Manowska odnalazła swoją miłość właśnie na ślubie Marty i Pawła. "Super, że połączyło was nasze wesele" - odpowiedziała jej Paszkin. Kolejnym wpisem gospodyni programu nie pozostawiła już żadnych złudzeń. "I uczucia" - dodała. Kim jest ukochany prezenterki? Jakiś czas później Marta Manowska zamieściła na InstaStories relację z wyjazdu na Mazury. Na zdjęciach można było zobaczyć znanego z "Wyspy przetrwania" Daniela Wiśniowskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie tych dwoje połączyło coś więcej.