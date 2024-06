Miss Polonia to konkurs piękności organizowany w Polsce od 1929 roku. W ciągu 95 lat jego istnienia tytuł i koronę Miss Polonia nosiły 44 Polki. Królowa otrzymuje bursztynową koronę, którą przekazuje jej Miss Polonia wybrana w poprzedniej edycji konkursu. W tym roku w wyborach najpiękniejszej Polki brały udział 24 kandydatki. Znamy już werdykt.

REKLAMA

Zobacz wideo Organizuje w Polsce konkurs dla kobiet, w którym to nie wygląd będzie oceniany, a doświadczenie i sukcesy zawodowe

Jak wyglądała gala Miss Polonia 2024? Na scenie pojawiło się kilka gwiazd

Gala odbyła się w Warszawie, w ATM Studio na ul. Wał Miedzeszyński 384. Transmisja na żywo rozpoczęła się o godzinie 20.30 na antenie TVP2 i TVP Polonia. Widzowie mogli oglądać multimedialną scenografię oraz ogromną scenę o wielkości 300 m kwadratowych. W roli prowadzących wystąpili Miss Polonia 2022 Krystyna Sokołowska oraz Robert Stockinger - prezenter "Pytania na śniadanie". Nie brakowało muzycznych atrakcji. Konkurs uświetniły występy Nataszy Urbańskiej, Igora Herbuta oraz Janka Górki, zwycięzcy ostatniej edycji "The Voice of Poland". Choreografią kandydatek zajął się Daniel Borzewski, którego niedawno również można było oglądać w "The Voice". W konkursie brały udział:

Paulina Wykowska, Julia Baranek, Joanna Płochów, Natalia Bilik, Marlena Lekowska, Natalia Radkowski, Angelika Barczak, Weronika Duda, Julia Jakubiak, Emily Reng, Bożena Worono, Aleksandra Podlaszewska, Agata Kwiecień, Aleksandra Wielogórska, Karolina Orłowska, Anna Szaniawska Karolina Jamka, Anita Sawicka, Kinga Szurc, Julia Guźniczak, Roksana Rózga, Julia Zawistowska, Maja Klajda, Laura Brzezińska.

Zdjęcia wszystkich kandydatek możecie zobaczyć w naszej galerii.

Miss Polonia 2024 wybrana. Kim jest Maja Klajda?

W jury zasiadali Miss World Karolina Bielawska, Miss Earth Drita Ziri, Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec oraz amerykański makijażysta Harry Jefferson. Zdecydowano, że tytuł Miss Polonia 2024 otrzymuje Maja Klajda z numerem 23. I Wicemiss Polonia 2024 została Agata Kwiecień z numerem 13. Tytuł II Wicemiss Polonia 2024 otrzymała Emily Reng z numerem 3. Miss piękna z przesłaniem została Julia Zawistowska. Z kolei Miss Publiczności została Natalia Bilik. W trakcie gali kandydatki zaprezentowały się w kilku pokazach mody, m.in. kolekcji sukni wieczorowych i ślubnych projektu Madonna Atelier, kolekcji inspirowanej zapachami Sorvella Perfume by Angelika Józefczyk oraz w kostiumach kąpielowych.