Sylwia Grzeszczak jest bez wątpienia jedną z bardziej utalentowanych artystek w Polsce. Utwory wokalistki robią ogromną furorę, a koncerty przyciągają rzeszę fanów jej twórczości. Choć w show-biznesie obecna jest od dawna, to niewielu wie, że początki jej kariery sięgają jeszcze dziecięcych lat. Jako pięciolatka wystąpiła w popularnym wówczas programie "Od przedszkola do Opola". Nagranie z występu trafiło do sieci. Już wtedy miała zadatki na wielką gwiazdę estrady? Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zlatywała na scenę. Jak to wspomina?

Sylwia Grzeszczak jako mała dziewczynka w programie "Od przedszkola do Opola". Już wtedy miała wielki talent

Program "Od przedszkola do Opola" trafił do emisji w 1995 roku i niemalże w mgnieniu oka stał się niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Gromadził masę publiczności przed telewizorami, a przy okazji stawał się dla wielu dzieci w wieku przedszkolnym przepustką do kariery. W programie wystąpiła m.in. Sylwia Grzeszczak. Choć miała zaledwie pięć lat, to brawurowo wykonała utwór "Byle było jak" Krzysztofa Krawczyka. Wyznaniem, że marzy jej się zostanie piosenkarką, skradła serce nie tylko publiczności zgromadzonej w studiu, ale i widzów. Nagranie trafiła do sieci. Odniosła się do niego sama artystka w talk-show "Świat się kręci". - O matko! Zobaczcie na te nogi! - zaczęła rozbawiona, po czym dodała: - Wypadły mi w ogóle zęby dwa dni przed programem. Nie wiem, czy to ze stresu - zdradziła ze śmiechem. Opisywane nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

Sylwia Grzeszczak wystąpiła też w "Idolu". Później jej kariera poszybowała w górę

Po latach okazało się, że marzenie Sylwii Grzeszczak z programu udało się zrealizować i to jak! Dekadę po udziale w "Od przedszkola do Opola" wystąpiła w "Idolu". Co prawda odpadła wówczas na etapie grupowym, ale już wtedy wróżono jej spektakularną karierę. Później kontynuowała muzyczną działalność, ale to dopiero współpraca z Liberem przyniosła jej sławę i popularność na skalę całego kraju.