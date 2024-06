Magda Gessler dała się poznać jako słynna restauratorka. Zdobyła popularność szczególnie w programie "Kuchenne rewolucje". Wśród restauracji, których jest właścicielką znajduje się między innymi warszawski lokal Słodki Słony. To właśnie tam można kupić słynne jagodzianki. W 2023 roku kosztowały 28 złotych za sztukę. Wiadomo już, że w 2024 roku podrożały o trzy złote. Nie da się ukryć, że 31 zło jest to całkiem wysoka cena jak na wypiek. Całą sytuację skomentowała Daria Ładocha.

REKLAMA

Zobacz wideo Ada Fijał o cenach jagodzianki u Magdy Gessler. Kupiłaby?

Daria Ładocha o cenach jagodzianek u Magdy Gessler. Mówi o relacji jakości do ceny

Magda Gessler wielokrotnie podkreślała, że produkty sprzedawane w jej restauracjach mają najlepszą jakość. Z tego względu ich cena z reguły jest wyższa, niż w mniej prestiżowych miejscach. Restauratorka nierzadko zmaga się z hejtem ze względu na wysoki koszt wypieków i potraw. Ostatnio na temat słynnych jagodzianek Gessler wypowiedziała się Daria Ładocha. Dziennikarka kulinarna w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, czy jej zdaniem 31 złotych to dużo.

To jest dla mnie trudny temat o tyle, że ja nie mam zdania, bo ja nie jem ciast. (...) Natomiast myślę sobie też tak, że jak człowiek ma ochotę zrobić sobie raz na jakiś czas przyjemność, to też ma prawo decydować, ile chce na to wydać, a jak to mówią: jak jest klient, to jest i sprzedaż

- podkreśliła w wywiadzie. To jednak nie koniec. Dodała, że niełatwo jest postawić się na miejscu i restauratora, i klienta. "Czasy są, jakie są i myślę, że to wszystko i tak jest dostosowane do portfela klienta, a człowiek może zdecydować czy chce pójść do restauracji, czy zje jagodziankę, czy nie" - takimi słowami Daria Ładocha zakończyła wątek. Po więcej zdjęć Magdy Gessler i Darii Ładochy zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Magda Gessler broni cen w swoich restauracjach. "Tu nie ma miejsca na miernotę"

Magda Gessler nie pozostawia komentarzy klientów bez odpowiedzi. Kilka la temu w mediach zrobiło się głośno o tym, że restauratorka sprzedaje w Warszawie gałkę lodów za dziewięć złotych, a w Ciechocinku za sześć złotych. Kobieta na profilu na Facebooku podkreśliła, że jej produkty są tak dobre, że cena nie powinna mieć aż takiego znaczenia. "Każda słodkość to nabity w dobre składniki kulinarny rarytas. To nas różni od innych, pustych, pozbawionych smaku i dobrych składników posiłków. Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia. Tu nie ma miejsca na miernotę. Jednego jestem pewna: ten, kto raz posmakuje, wróci do nas, bo wie, że nigdzie indziej nie znajdzie tego smaku, który zna z dzieciństwa" - pisała wówczas w sieci. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Książulo grzmiał, że porcja 12 małych pierogów za 72 zł to "rozbój w biały dzień". Gessler w końcu przemówiła

Magda Gessler Magda Gessler ; Fot. KAPIF