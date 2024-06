Paulla i lider Łez, Adam Konkol, przed laty byli w związku. Efektem tej relacji jest platynowa płyta "Nigdy nie mów zawsze", na której znalazły się przebojowe piosenki napisane przez Konkola, a wyśpiewane przez Paullę, takie jak "Od dziś", "I prosto w serce", "Dwa słowa dla życia" czy "Tak wiele o życiu". Nie wszyscy pamiętają jednak o tym, że para doczekała się syna, Adasia, który przyszedł na świat 1 kwietnia 2008 roku. Adam Konkol Junior ma dziś 16 lat i niesamowitą pasję.

Syn Paulli i Adama Konkola nie chce robić kariery w muzyce. Interesuje go montaż, reżyseria i zjawiska paranormalne

Wydawać by się mogło, że syn wokalistki i muzyka z pewnością interesuje się show-biznesem i branżą muzyczną. Nic bardziej mylnego. - Oboje z Adamem uważamy, że Adaś ma wybitny talent do perkusji. On się po prostu z tym urodził. Ja pamiętam, że miał około 10 lat i pojechał na próbę z muzykami. U mnie wtedy grał świetny perkusista, Mariusz Mocarski. Podczas przerwy Adaś zaczął grać na perkusji i moi muzycy uznali, że jest świetny. Nigdy nie uczył się grać na tym instrumencie, ale ma bardzo dobry słuch. Natomiast nie chce tego robić. Ja bardzo żałuję, ale nie chcę go zmuszać - powiedziała Paulla w rozmowie z Plotkiem. Okazuje się, że Adaś z mamą wraca obecnie z Elbląga na stałe do Warszawy. To właśnie w stolicy pójdzie do liceum. - Będzie chodził do liceum w Warszawie o profilu filmowym, bo idzie na montaż i reżyserię. Pochwalę się też, że mój syn biegle posługuje się dwoma językami, na bardzo zaawansowanym poziomie - angielskim i hiszpańskim - dodała Paulla.

Syn Paulli i Adama Konkola interesuje się także giełdą i dużo czyta na ten temat. Ma swój kanał na YouTube - Paranormal Team Polska, na którym zajmuje się tematyką zjawisk paranormalnych, a także urbexów.

Syn Paulli kocha zwierzęta. "Udziela się w schronisku dla bezdomnych kotów"

Wokalistka wyjawiła nam także, że jej syn jest dość skryty i ma wysoką kulturę osobistą. Kocha także zwierzęta. - Adaś z charakteru jest introwertyczny. Jest raczej samotnikiem, bardzo spokojnym. Ma też bardzo dużą cierpliwość. Mogę się też pochwalić, że jeśli chodzi o szkołę to właściwie nie było roku szkolnego, żeby Adaś nie dostał od dyrekcji czy nauczycieli pochwały za bardzo wysoką kulturę osobistą. Jest też wrażliwy i pomocny. Z własnej woli udziela się w schronisku dla bezdomnych kotów. Kocha zwierzęta. To chyba ma po mnie. Moi rodzice też całe życie przygarniali i ratowali zwierzęta i tak im zostało do dzisiaj - powiedziała Paulli w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia syna Paulli i Adama Konkola znajdziesz w galerii na górze strony.