Pomimo tego, że Ewa Gorzelak ma na swoim koncie wiele ról, zarówno telewizyjnych, jak i teatralnych, to największą rozpoznawalność przyniósł jej serial "Na Wspólnej", gdzie zagrała Gabrielę Góralczyk-Nowak. Pasmo sukcesów zostało przerwane rodzinnym dramatem. U jej syn zdiagnozowano nowotwór. To na zawsze zmieniło jej życie.

Ewa Gorzelak walczyła o życie chorego syna. Centrum Zdrowia Dziecka było jej drugim domem

O chorobie syna Ewa Gorzelak i jej mąż dowiedzieli się, gdy miał półtora roku. Ryszard nagle zaczął gasnąć w oczach, a lekarze długo nie mogli podać dokładnej diagnozy. Kiedy ustalono, że za problemami stoi nowotwór mózgu, chłopiec umierał.

On mi umierał na rękach. W pewnym momencie nie miał siły płakać, tylko tak cichutko się skarżył. Prosiłam Boga, aby szybciej go zabrał i skrócił cierpienie. Myślałam, że mi serce pęknie - powiedziała Gorzelak w 2015 roku rozmowie z "Na Żywo".

W jednej chwili zawali się cały świat aktorki i jej najbliższych. Aby spędzić z dzieckiem jak najwięcej czasu, Gorzelak zrezygnowała z pracy. Aktorka nie mogła pogodzić się z myślą, że wkrótce może stracić synka.

Nie ma nic gorszego niż patrzenie na gasnące w oczach dziecko i nieznajomość przyczyny - wyznała "Na Żywo".

Choć sytuacja była beznadziejna, lekarzom udało się uratować syna aktorki. Kiedy Ryszard wyzdrowiał, Gorzelak postanowiła pomóc innym rodzinom, które zmagają się z podobnymi problemami. Zdecydowała się założyć fundację "Nasze Dzieci".

Po leczeniu Ryśka wróciłam na ten oddział, mając już olbrzymie doświadczenie i wiedzę, jak można pomóc. I tak przy Klinice Onkologii w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" powstała Fundacja "Nasze Dzieci", której prezeską nadal jestem. Trzy osoby są w szpitalu codziennie. Mamy też około trzydziestu wolontariuszy - powiedziała Ewa Gorzelak w rozmowie z magazynem "Opiekun" w 2018 roku.

Ewa Gorzelak nie podjęła się aktorstwa na pełen etat

Gdy jej syn odzyskał zdrowie, Ewa Gorzelak wróciła do pracy. Przez jakiś czas występowała jeszcze w "Na Wspólnej" oraz dołączyła do obsady "M jak miłość", gdzie grała do 2012 roku. Potem pojawiła się jeszcze w kilku innych produkcjach. Obecnie najwięcej czasu poświęca rodzinie i zajmuje się fundacją.

