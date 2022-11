Anna Samusionek, aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" i "Na dobre i na złe", nie zawsze miała dobry kontakt z córką. Po tym, jak rozwiodła się z Krzysztofem Zuberem, rodzice toczyli spór sądowy o prawa do opieki nad nią. W 2013 roku Angelika Zuber trafiła do domu dziecka, a później do rodziny zastępczej. Dwa lata później zamieszkała z ojcem. Relację udało się odbudować, a dziś aktorka świetnie dogaduje się córką. Niedawno świętowała jej 20. urodziny. Jak dziś wygląda i czym zajmuje się Angelika?

REKLAMA

Gwiazdy wspominają poród. Co łączy Markle z Julią Rosnowską?

Zobacz wideo Natasza Urbańska o przyszłości córki

Córka Anny Samusionek ma już 20 lat. Jak dziś wygląda?

Anna Samusionek w wywiadzie opowiedziała o planach córki, które udało się zrealizować Angelice. Obecnie studiuje ona produkcję filmową i telewizyjną.

Wybiera się na produkcję filmową i telewizyjną także jest już pełna napięcia, bo za chwilę matura w dość szczególnej sytuacji, po półtora roku nauki zdalnej. Nie będzie to łatwe, ale trzymam kciuki i wierzę w powodzenie. Nie jest to łatwa branża, ale widać, że jest w to mocno zaangażowana. Także mam nadzieję, że się uda - mówiła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.

W październiku aktorka świętowała 20. urodziny córki, a na jej profilu na Instagramie pojawił się poruszający wpis i nagranie, na którym pokazała zdjęcia Angeliki, zarówno te z dzieciństwa, jak i aktualne.

Pewnie wszystkie mamy tak mają, ale moment, gdy zobaczyłam ją po raz pierwszy, gdy usłyszałam jej płacz i poczułam łzy radości na swojej twarzy, jest tak świeży i wyraźny, jakby było to wczoraj. Dziś z dumą patrzę, jak dojrzale i mądrze wkracza w dorosłe życie. Nasza historia jest gotowym scenariuszem na niezły film... Być może byłby mieszanką thrillera, melodramatu, sensacji i filmu psychologicznego, ale z całą pewnością byłaby to historia o zwycięskiej miłości i niech ona będzie zawsze twoim drogowskazem, moja mała księżniczko - napisała, nawiązując do ich trudnej przeszłości.

Opozda miała problem z synem. Reakcja wskazuje, że nie zgadza się z mamą

Angelika Zuber wyrosła na piękną kobietę. Ma długie, kręcone włosy. Internauci zwracają uwagę, że odziedziczyła urodę po znanej mamie. Zobaczcie więcej zdjęć córki Anny Samusionek w galerii.