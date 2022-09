Król Karol III zdobył u poddanych kolejny plus. Media chwalą go za racjonalne i zdroworozsądkowe stanowisko w sprawie kompletowania garderoby. Monarcha kieruje się prostą zasadą, którą w zasadzie każdy powinien wziąć sobie do serca.

9 Fot. UK Pool Otwórz galerię Na Gazeta.pl