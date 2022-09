Meghan Markle pojawiła się u boku księcia Harry'ego w sobotnie popołudnie pod murami zamku Windsor, by oddać hołd królowej Elżbiecie II. Para przeszła się wzdłuż morza kwiatów w towarzystwie przyszłego króla i jego żony. Spotkanie zwaśnionych braci wywołało poruszenie wśród zebranych ludzi, którzy widząc ich razem, zaczęli klaskać. Jedna rzecz może jednak w spotkaniu braci niepokoić.

Wnukowie zmarłej królowej wraz z żonami przyjmowali kondolencje od zebranych rodaków, a wszystko było rejestrowane przez niezliczoną liczę fotoreporterów. Internauci szybko zwrócili uwagę, że książę William i księżna Kate zachowywali się wobec siebie inaczej niż druga para. Dało się to zaobserwować od samego początku, kiedy wychodzili z zamku, by dołączyć do tłumu Brytyjczyków. Amerykanka wraz z mężem trzymali się za ręce, a przyszły król i jego ukochana szli razem, ale dzielił ich niemały dystans.

Jeszcze lepiej można było zauważyć różnicę w zachowaniu par, kiedy wchodzili do samochodów. Zbuntowany książę czule obejmował ukochaną, a jego brat w tym czasie machał do poddanych.

Do mediów wyciekła też informacja, że to książę William miał wystosować specjalne zaproszenie do brata i jego żony, by zjawili się w Windsorze. W naszej galerii znajdziecie dużą liczbę zdjęć przyszłego króla, jego żony oraz księcia Harry'ego i Meghan Markle.

