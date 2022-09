Belgijska rodzina królewska miała 3 września 2022 roku powód do świętowania. Młodszy brat królowej Matyldy wziął ślub z piękną Caroline Philipp. Na wydarzeniu pojawili się najbliżsi pary młodej. Naszą uwagę szczególnie przyciągnęła stylizacja królowej Matyldy. W zieleni bardzo jej do twarzy, a od stylowego toczka trudno było oderwać wzrok.

Królowa Matylda nie bała się wybrać mocnego koloru. Ta stylizacja z intensywną zielenią w roli głównej zdała egzamin

Królowa Matylda pojawiła się na ślubie młodszego brata razem z mężem królem Filipem oraz trójką dzieci. Na tę okazję rodzina wybrała eleganckie i ponadczasowe stylizacje. Dzieci królowej Matyldy - księżniczka Elżbieta i księżniczka Eleonora, wyglądały bardzo szykownie w pastelowych sukienkach w kwiaty. Ich brat - Emmanuel postawił za to na granatowy garnitur w klasycznym wydaniu. Dobrał do niego stylowe monstrapy. To jednak od ich rodziców trudno było oderwać wzrok, ponieważ wyglądali szykownie i elegancko.

Belgijska królowa Matylda z rodziną na ślubie brata East News

Królowa Matylda zaszalała z zieloną sukienką, do której dobrała toczek w tym samym odcieniu. Minimalistyczne podejście do wyboru akcesoriów sprawiło, że całość jej nie przytłoczyła i wyglądała bardzo stylowo. Król Filip także podszedł do dress code'u na uroczystość ślubną na poważnie i zdecydował się na czarny elegancki frak. Nie bał się eksperymentu z klasyką i wybrał do tego beżową kamizelkę i szare spodnie. Mimo różnych odcieni i kolorów całości jego "look" prezentował się niezwykle elegancko i oryginalnie.

Para młoda za to prezentowała się w iście królewskim, ale klasycznym stylu. Pan młody był ubrany w czarny frak, natomiast jego piękna żona wybrała białą suknię z klasycznym dekoltem w łódkę. Zaskakującym elementem całej stylizacji był bardzo długi welon z delikatnej tafty materiału.

