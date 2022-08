Leonardo DiCaprio może pochwalić się naprawdę bogatym życiem uczuciowym. Aktor ma słabość do pięknych kobiet, a w szczególności do modelek. Do tej pory spotykał się przynajmniej z dziesięcioma aniołkami "Victoria's Secret". Na długiej liście jego wybranek nie brakuje również aktorek i piosenkarek. Przypomnijmy zatem, jak wyglądały jego dotychczasowe partnerki.

Leonardo DiCaprio rozstał się z Camillą Morrone

Informacja o tym, że Leonardo DiCaprio znów jest zakochany, pojawiła się w 2017 roku. Wówczas paparazzi przyłapali aktora, jak wychodził z domu modelki. Kilka miesięcy później polecieli na wspólne wakacje. Jednak oficjalnie jako para pokazali się dopiero w kwietniu 2018 roku podczas festiwalu Coachella. Wydawało się, że być może właśnie u boku ciemnowłosej piękności aktor się ustatkuje.

Po pięciu latach okazało się jednak, że Camila Morrone nie była tą jedyną. Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną rozpadu ich związku. Niektórzy spekulują, że być może chodziło o wiek. Do tej pory aktor rozstawał się z kobietami, które przekroczyły granicę dwudziestu pięciu lat, a jego była partnerka, skończyła właśnie tyle w czerwcu tego roku. Ostatni raz wspólnie byli widziani w lipcu na plaży w Malibu.

Wszystkie partnerki Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio uchodzi za jednego z najbardziej niestałych w uczuciach gwiazdorów Hollywood. Do tej pory nie udało mu się zbudować trwałej relacji. Nie oznacza to jednak, że w jego życiu były jedynie przelotne romanse. Niektóre jego związki trwały kilka lat, czego najlepszym dowodem jest czas spędzony u boku Camili Morrone.

Wróćmy jednak pamięcią do początków lat 90. Wówczas 19-letni DiCaprio spotykał się z rówieśniczką - Kate Moss. Związek początkującej modelki i młodego aktora nie trwał jednak zbyt długo. Po trzech miesiącach zrozumieli, że nie są sobie pisani.

W 1994 roku w jego życiu pojawił się pierwszy aniołek "Victoria's Secret" - Bridget Hall. Piękna modelka również nie zagościła długo w życiu DiCaprio. Ich relacja po miesiącu znajomości przeszła do historii.

Dwa lata później Leonardo DiCaprio zakochał się w kolejnej modelce. Tym razem jego wybranką była Kristen Zang. Relacja ta rozwijała się w okresie, gdy kariera mężczyzny nabierała rozpędu. Wówczas na ekranach kin pojawiły się dwa przełomowe filmy: "Titanic" oraz "Romeo i Julia". Związek nie przetrwał jednak próby czasu, ponieważ Zang nie mogła poradzić ze zbyt dużym zainteresowaniem ze strony mediów.

Przeskoczmy do 1999 roku, w którym DiCaprio poznał młodszą o sześć lat Gisele Bündchen. O tej relacji pisały media na całym świecie. Z pozoru aktor i modelka uchodzili za świetnie dobraną parę. Po czasie jednak okazało się, że Leo nie był wierny i Brazylijka w 2005 roku postanowiła zakończyć ten związek.

To oczywiście nie wszystkie kobiety, które skradły serce znanego aktora. W galerii u góry strony znajdziecie zdjęcia jego innych partnerek. Co ciekawe, DiCaprio spotykał się również z Elą Kawalec - niebieskooką blondynką i modelką z Polski.

