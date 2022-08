15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego w TVP wyemitowano "Koncert piosenki wojskowej państw NATO". Wydarzenie prowadzili Tomasz Kammel, Karolina Pajączkowska, Aleksander Sikora oraz Ida Nowakowska. Ostatnia z prowadzących zaliczyła na scenie niezłą wpadkę.

Ida Nowakowska pomyliła wokalistów

Na scenie w Elblągu wystąpili m.in.: Trubadurzy, Jan Pietrzak, Reprezentacyjny Chór Wojska Polskiego, Raperzy Wojsk Obrony Terytorialnej, Tre Voci, Halina Fąckowiak, Kasia Moś, Filip Lato oraz gwiazda wieczoru Captain Jack. W drugiej części koncertu widzowie i elbląska publiczność usłyszeli hit zespołu - "In the army now". Po zakończeniu show, na scenie pojawili się Ida Nowakowska i Aleksander Sikora, którzy przestawili niemiecki zespół.

Eks żołnierz, międzynarodowa supergwiazda. Captain Jack na specjalną prośbę widzów Telewizji Polskiej wykonał utwór, który jest ulubionym utworem wszystkich żołnierzy - "In the army now". Wielkie brawa raz jeszcze. Się działo - powiedziała Nowakowska.

I faktycznie pierwszy wokalista zespołu Captain Jack - Francisco Alejandro Gutierrez, znany jako Franky Gee został zwerbowany do amerykańskiej armii i stacjonował w Niemczech. Niestety, 17 października 2005 roku doznał wylewu krwi do mózgu, zapadł w śpiączkę i niedługo później zmarł, o czym Nowakowska najwyraźniej nie wiedziała. Tym samym gospodyni wydarzenia pomyliła Gee z obecnym wokalistą grupy - Bruce'em Lacy. 59-latek dołączył do zespołu w 2007 roku. Wcześniej należał do bluesowego zespołu The Drifters i był członkiem zespołu striptizerów Erotic Tigers.

Wpadkę wyłapali też widzowie.

Zanim został supergwiazdą był amerykańskim żołnierzem - Ida Nowakowska zapowiadająca Captain Jack. Tyle że oryginalny wokalista Franky Gee, który był w US Army, zmarł w 2005 roku. A śpiewa najpewniej Bruce Lacy, który doświadczenie zdobywał w grupie striptizerów Erotic Tigers - pisali na Twitterze.

Niech ktoś Idę Nowakowską poinformuje, że ten gość, który śpiewa w Captain Jack, to nie jest żaden eksżołnierz.

Sama zainteresowana dotąd nie zabrała głosu w sprawie. Myślicie, że przyzna się do wpadki?