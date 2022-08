7 sierpnia Justyna Steczkowska pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Korzystając z okazji, redakcja popularnej śniadaniówki złożyła jej nie tylko życzenia urodzinowe, ale także piosenkarka otrzymała przepiękny bukiet kwiatów. Naszą uwagę przykuły jednak ubrania i dodatki, które wokalistka miała na sobie.

Justyna Steczkowska w "Dzień dobry TVN". Stylizacja piosenkarki to strzał w dziesiątkę

Tego dnia Justyna Steczkowska postawiła na żółty total look. Piosenkarka do eleganckich spodni z wysokim stanem dobrała asymetryczny, krótki top z wycięciami. Do tego włożyła oversizową marynarkę.

Stylizację dopełniła czarna kopertówka od Yves Saint Laurent, duże okulary przeciwsłoneczne i pomarańczowe klapki na wysokim obcasie. Naszym zdaniem całość wyglądała gustownie, ale też z pazurem.

)Justyna Steczkowska przed studiem DD TVN Artur Zawadzki/REPORTER EAST NEWS - pobrane 7.08.2022

Justyna Steczkowska świętowała 50. urodziny: Cudownie

2 sierpnia Justyna Steczkowska skończyła 50 lat. Z tej okazji opublikowała na Instagramie wpis, w którym nie ukrywała radości z tego powodu oraz podziękowała fanom, za to, że od lat ją wspierają.

No i stało się. Dziś są moje 50. urodziny. Cudownie. Z tej okazji i wam i sobie życzę wszystkiego, co dla każdego z nas najlepsze! Dziękuję wam za te wszystkie lata radości i koncertowych wzruszeń. Kocham was - napisała Steczkowska.

Justyna Steczkowska jest idealnym przykładem na to, że wiek to tylko liczba. Piosenkarka udowadnia, że w ogóle nie przyświeca je staroświeckie myślenie, że coś "nie wypada" i pełnymi garściami czerpie z życia.

