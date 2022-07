Jakub Rzeźniczak o chorym synu. Wprost mówi, że jest źle

Jakub Rzeźniczak niemal od początku choroby Oliwiera przekonuje, że lepiej by było, gdyby chłopiec był leczony w Polsce. Przypomnijmy, że Magdalena Stępień zdecydowała się zabrać syna do Izraela i to tam lekarze walczą o jego życie. Teraz piłkarz udzielił szczerego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym wyznał, że cały czas namawia byłą partnerkę do powrotu z dzieckiem do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stępień o Rzeźniczaku: Jestem zastraszana

Marcin Hakiel ma plan na nowy związek. Wie, przed czym chce uchronić partnerkę

Jakub Rzeźniczak mówi o zdrowiu syna

Jakub Rzeźniczak w rozmowie z dziennikarzem Maciejem Frydrychem powiedział wprost, że stan Oliwiera jest zły.

Wyniki niestety nie wyglądają dobrze. Kontaktowałem się z najlepsza kliniką na świecie, St. Jude, zajmującą się guzami wątroby u dzieci. Zobaczyli wyniki Oliwiera, po czym powiedzieli, że nie podejmą się leczenia, gdyż mogą zaproponować to samo leczenie co w Europie.

Jakub Rzeźniczak zapytany, czy odwiedził syna w Izraelu, powtórzył po raz kolejny, że jego zdaniem Oliwier powinien być leczony w Polsce.

Tak, byłem. Niestety kontakt mam utrudniony. Namawiam mamę Oliwiera na powrót do Polski, ale bezskutecznie.

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu Magdalena Stępnień przekonywała na Instagramie, że decyzja o leczeniu syna za granicą była słuszna.

Jak wam wiadomo, mamy różne zdania z tatą Oliwiera na temat leczenia. Jednakże chciałabym podkreślić, że to ja jestem na co dzień przy naszym synu. (...) To na mnie spoczywa ciężar podejmowania najtrudniejszych decyzji. Proszę, uwierzcie mi, że decyzja o leczeniu za granicą była poprzedzona długim rozważaniem sytuacji zdrowotnej syna.

Do tej pory Magdalena Stępień nie zareagowała na najnowszy wywiad Jakuba Rzeźniczaka.

"Pytanie na śniadanie". Walka z bólem Małgorzaty Opczowskiej wystraszyła widzów