Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Shakira i Gerard Pique byli parą od 2010 roku. Mimo długiego stażu związku nie zdecydowali się na ślub. Wokalistka nie widziała się w roli żony, ale za to odnalazła się w macierzyństwie. Artystka i piłkarz doczekali się dwójki dzieci - wspólnie wychowują dziewięcioletniego Milana i siedmioletniego Sashę. Hiszpańskie media donoszą jednak, że byłych partnerów wkrótce może czekać zażarta batalia sądowa i walka o opiekę nad pociechami. Gwiazda po głośnym rozstaniu chce zmienić otoczenie i opuścić Hiszpanię. To może jednak nie spodobać się jej byłemu ukochanemu, który nie zamierza żegnać się z dziećmi. Wszystko wskazywało na to, że ta dwójka jest sobie pisana, ale los zadecydował inaczej. Ich historia miłości jest gotowym scenariuszem na film, jednak bez szczęśliwego zakończenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najgłośniejsze rozwody gwiazd. Małżeństwo Brada Pitta ucierpiało przez alkohol. Polscy Beckhamowie rozstali się po zdradzie

Zobacz wideo Taylor Swift rozstała się z Harrisem. Będzie nowy hit? Te gwiazdy przekuły złamane serce w największe przeboje

Shakira i Gerard Pique sprawiali wrażenie idealnej pary. To nie uchroniło ich przed rozstaniem

Shakirę i Gerarda Pique dzieli dziesięć lat różnicy. Artystka jest starsza od byłego partnera. Z początku nikt nie dawał im szans na związek, ale oni nie mieli zamiaru przejmować się opiniami nieznanych osób. Przepowiednia o rozpadzie związku na ich nieszczęście okazała się prorocza.

Artystka poznała piłkarza podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka Waka (This Time for Africa)", która była hymnem mundialu w RPA w 2010 roku. Piłkarz wystąpił w klipie zaledwie przez sekundę, ale tyle wystarczyło, by piosenkarka zwróciła na niego uwagę.

Nie byłam fanką piłki nożnej, więc nie wiedziałam, kim on jest. Ale kiedy zobaczyłam nagranie, pomyślałam: "Hmm, ten jest całkiem uroczy". I wtedy ktoś postanowił nas sobie przedstawić - ujawniła swego czasu wokalistka.

Gdy para się poznała, Shakira była w związku z Antoniem de la Rúa, prawnikiem i synem ówczesnego prezydenta Argentyny. Piosenkarka w styczniu 2011 roku ogłosiła jednak rozstanie z prawnikiem. Piłkarz długo nie czekał i sam postanowił zrobić pierwszy krok. Napisał do artystki z pytaniem o... pogodę i tak zaczął się ich romans.

Wszystko zaczęło się, kiedy mieliśmy lecieć do Afryki. Ona już tam była i napisałem do niej wiadomość z pytaniem, jaka jest pogoda. To było głupie pytanie, ale dostałem normalną odpowiedź, że powinienem zabrać kurtkę. Później często o tym rozmawialiśmy i w końcu napisałem, że musimy zagrać w finale, żebym mógł ją znowu spotkać, bo miała wystąpić na ceremonii zamknięcia - powiedział piłkarz w rozmowie z hiszpańską telewizją.

Shakira po rozstaniu szybko wkroczyła w nowy związek. Zaledwie trzy tygodnie po tym, jak potwierdziła, że jest singielką, bawiła się na imprezie urodzinowej Pique. Pytana w mediach o ich relację przyznała, że pojawiła się na urodzinach ze względu na "oszczędność", gdyż para urodziła się tego samego dnia. Razem mogli więc świętować urodziny. Przez długi czas ukrywali swój związek. Jako para zadebiutowali w maju 2011 roku, podczas koncertu wokalistki w Barcelonie. Wówczas na scenę wyszło sześciu zawodników FC Barcelony, w tym Pique. Gwiazda przytuliła ukochanego, co w zupełności wystarczyło fanom jako dowód, że łączy ich prawdziwe uczucie.

We wrześniu 2012 roku wyszło na jaw, że artystka jest w ciąży. Ich pierwszy syn Milan urodził się w styczniu 2013 roku. W 2015 roku na świat przyszedł ich drugi syn - Sasha. Kolumbijska wokalistka wówczas nie ukrywała, że partner bardzo ją wspiera i angażuje się w rodzicielstwo. W jednym z wywiadów zażartowała, że z piłkarzem chciałaby doczekać się dziewięciorga dzieci, tak by mieć własną drużynę piłkarską.

Shakira i Gerard Pique - para, którą dzieli 10 lat różnicy, ale łączy miłość https://www.instagram.com/shakira/

Nic nie zapowiadało ich rozstania. Od 2017 roku w mediach pojawiały się jednak pierwsze informacje o kryzysie w związku. Wówczas wokalistka wydała piosenkę "Me Enamore", czyli "Zakochałam się". W teledysku wystąpił Gerard Pique, a plotki na jakiś czas ucichły. Do czerwca 2022 roku, gdy okazało się, że ich związek przeszedł do historii. Spekulowano, że piłkarz miał problemy z dochowaniem wierności i zdradził artystkę z 20-letnią hostessą. Tym informacjom zaprzecza jednak dziennik "El Periódico", który podaje, że to piłkarz podjął decyzję o rozstaniu i para żyje osobno już od trzech miesięcy. Mówiono również, że lata temu podjęli decyzję o otwartym związku.

Katarzyna Cichopek w nowym mieszkaniu. Wnętrze eleganckie, ale uwagę zwraca jedna rzecz

Shakira jak i Gerard Pique nie odnieśli się publicznie do informacji o rozstaniu.