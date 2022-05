Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Między córkami Agaty i Piotra Rubików jest czteroletnia różnica wieku, ale urodziny dziewczynek wypadają w kalendarzu bardzo blisko siebie. Starsza, Helena, urodziła się 20 maja, a młodsza, Alicja - 25 maja. Rodzice dbają jednak o to, aby córki czuły się odpowiednio wyróżnione i organizują dla nich dwie oddzielne imprezy. Obie dziewczynki mają też wyjątkowe podejście do urodzinowych ciast. Helena zamiast tradycyjnego tortu zdecydowała się bowiem na sernik z 12 jaj, a z kolei Ala wybrała tort nie okrągły, a sześcienny, z ozdobami nawiązujący do... Minecrafta!

Zobacz wideo córka Agaty i Piotra Rubików śpiewa i tańczy

Krupa prowadzała córkę na smyczy, a Zborowska-Neves swoją ugryzła

Agata Rubik świętuje urodziny młodszej córki

Urodziny Ali, które w tym roku wypadły w środę, cała rodzina świętowała w niedzielę 29 maja. Agacie Rubik udało się zarezerwować salę w warszawskim Parku Trampolin, chociaż, jak przyznała, miała sporo szczęścia.

Niestety zajęłam się tym zbyt późno, ponieważ rezerwacje trzeba robić tutaj z dużym wyprzedzeniem. Ale że mam dużo szczęścia w życiu i mój anioł stróż czuwa, to miesiąc temu zwolniła się salka i w ten sposób mogliśmy zrealizować marzenie Alicji - zwierzyła się na InstaStories.

Córka Agaty Rubik i zaproszeni goście mieli zapewnione zabawy z animatorem, a później czas na, jak określiła celebrytka, "szaleństwa". Na miejscu na Alę czekał też upragniony przez nią spektakularny tort, ozdobiony postaciami z Minecrafta. Ciasto nie tylko wyglądało pięknie, lecz także miało wyjątkowy, sześcienny kształt. Rubik zdradziła na InsaStories, że deser był o smaku czekoladowo-waniliowym z chrupkami - ulubionym jej córki.

InstaStories Agaty Rubik instagram.com/@agata_rubik

Karolak kopał rowy, a Wiśniewski pakował cebulę. Roznerski pracy się wstydził

Tort dokładnie taki, jaki Ala sobie wymarzyła - napisała na Instagramie szczęśliwa mama solenizantki.

Atrakcje nie zakończyły się jednak na torcie. Alicja dostała także - wypełnioną zapewne słodyczami - piniatę, również w kształcie stworka z ulubionej gry. Następnie przyszedł czas na otwieranie prezentów, wśród których znalazły się kolorowanki, książki i zestawy Lego. Agata Rubik nagrywała, jak córka opowiada, co dostała od zaproszonych przyjaciół.

My również życzymy Ali wszystkiego najlepszego!

Więcej zdjęć z imprezy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.