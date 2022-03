Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

W październiku 2021 roku Dominika Tajner niespodziewanie poinformowała fanów, że trafiła do szpitala. Dopiero po pewnym czasie wyjawiła, że przeszła operację wycięcia guza piersi, a nowotwór na szczęście nie okazał się złośliwy. Niedługo później czekała ją kolejna wizyta w szpitalu. Dwie operacje usunięcia guza doprowadziły do deformacji biustu, dlatego celebrytka zdecydowała się na modelowanie piersi. W rozmowie z Pomponikiem przyznała, że mimo iż obecnie nic już jej nie dolega, zrozumiała, że zdrowie jest najważniejsze.

Dominika Tajner o tym, co zmieniło się w jej życiu po operacji

Dominika Tajner wyznała, że początek roku był dla niej wyjątkowo trudny. Operacja modelowania piersi, którą przeszła w styczniu, skończyła się stanem zapalnym. Oprócz tego drugi raz zaraziła się koronawirusem. Obecnie czuje się już dobrze.

Teraz już, odpukać, czuję się bardzo dobrze, powychodziłam chyba ze wszystkiego. Było bardzo ciężko, dlatego, że w październiku miałam dwie operacje, później miałam w styczniu kolejną operację, wdał się stan zapalny, złapałam drugiego covida mimo szczepień. Jakoś ten rok zaczął się ciężko i wyszłam z tego i może poza jakimiś przeziębieniami to nic mnie nie łapie - mówi.

Była żona Michała Wiśniewskiego wyjawiła, że w jej rodzinie nie było nowotworów i nie jest nimi genetycznie obciążona. Powiedziała, że w jej wypadku do rozwoju choroby przyczynił się stres. Zrozumiała, że musi zadbać o siebie i przede wszystkim zmienić podejście do życia.

Te nowotworowe rzeczy w moim przypadku, ponieważ nie jestem obciążona genetycznie, nie było wcześniej raka w mojej rodzinie, to wyniknęły ze stresów i ogólnych stanów emocjonalnych, więc ogólnie trzeba wyluzować - tłumaczy.

W październiku zeszłego roku, już po operacji, Dominika Tajner opowiedziała, że guz w piersi wykryto u niej przypadkiem, podczas rutynowych badań. Mimo że był dużych rozmiarów, wykryto go we wczesnym stadium, dlatego zmiana nie była złośliwa. Tajner bardzo szybko skierowano na operację. Celebrytka zachęciła wszystkie kobiety do przeprowadzania badań i podkreśliła, że wie na własnym przykładzie, jak ważna jest rutynowa kontrola.

