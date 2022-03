Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Po ogłoszeniu rozstania z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel odmienił swój wizerunek. Zdecydował się na przefarbowanie włosów na platynowy blond i odświeżył szafę. Tancerz jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych, a dzień zaczyna od odpowiadania na pytania fanów. Prosto z mostu wyznał, że nie zdradził byłej partnerki, a także opowiedział o swojej orientacji seksualnej. Widać, że cierpi, ale rzucił się w wir pracy i intensywnych treningów. Teraz odpowiedział na pytanie, czy chciałby cofnąć czas do momentu, gdy jego życie było znacznie prostsze.

Marcin Hakiel chciałby cofnąć czas? Wymownie odpowiedział!

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek podjęli decyzję o rozstaniu po 17 latach spędzonych razem. Tancerz od tego czasu wykazuje wzmożoną aktywność na Instagramie. Zarówno aktorka, jak i Hakiel nie noszą już obrączek. Przestali dbać o pozory i nawet nie obserwują już swoich profili w mediach społecznościowych.

Na InstaStories Marcina pojawiła się nowa porcja odpowiedzi na pytania fanów. Jeden z nich bez ogródek dopytywał, czy tancerz chciałby cofnąć czas, do tego momentu, gdy jego życie uczuciowe było ustabilizowane. Hakiel nie miał zamiaru się rozpisywać, w jednym słowie zawarł to, co teraz czuje.

Marcin Hakiel chciałby cofnąć czas? Wymownie odpowiedział! Fot. Instagram/ marcinhakiel

Przy okazji pojawiło się pytanie o to, czy zamierza wziąć udział w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", która niebawem rusza. Marcin w dalszym ciągu widzi się w programie. Zabawnie przyznał, że jest już "tanecznym seniorem".

Marcin Hakiel chciałby cofnąć czas? Wymownie odpowiedział! Fot. Instagram/ marcinhakiel

Kto wie, być może ponownie zobaczymy tancerza na parkiecie Polsatu. W tym momencie Marcin Hakiel stara się skupiać na pracy, ale nie ukrywa, że jest pod opieką terapeuty, z którym przepracowuje swoje problemy.

