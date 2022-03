Więcej ciekawych newsów na temat życia prywatnego gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Szymon Bieniuk jest najstarszym synem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Urodził się 13 stycznia 2006 roku i w tym roku skończy 16 lat. Chłopak bardzo ceni sobie bliskie relacje z rodziną, można go było spotkać m.in. w "Tańcu z gwiazdami", gdzie wspierał swoją siostrę, Oliwię Bieniuk. Mimo jego chwilowej obecności w show-biznesie niewiele było wiadomo o jego życiu uczuciowym. Teraz to się zmieniło. Syn zmarłej aktorki dodał na Instagram zdjęcie ze śliczną koleżanką. Na fotografii delikatnie ją obejmuje, co wskazywałoby na to, że młodzi ludzie tworzą parę.

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk wyprowadzi się z Warszawy. Córka Anny Przybylskiej ma plany na przyszłość

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Szymon Bieniuk dodał zdjęcie z nową miłością? Kim jest Mia?

W styczniu chłopak obchodził swoje szesnaste urodziny. W wielu życzeniach, które otrzymywał od najbliższych, pojawiała się wzmianka na temat miłości. Jarosław Bieniuk napisał z tej okazji poruszające słowa:

Dzisiaj 16 lat kończy mój "najstarszy". Sto lat Synku! Spełniaj marzenia, dąż do celów, kochaj i bądź kochany. Jestem.

Okazuje się, że młodemu chłopakowi prawdopodobnie udało się spełnić jedno z życzeń ojca. Niedawno dodał zdjęcie, które wskazywałoby na to, że jego serce najstarszego syna jest zajęte przez blondwłosą dziewczynę o imieniu Mia.

Szymon Bieniuk z dziewczyną Instagram / Szymon Bieniuk screen

Po geście, który można zaobserwować na fotografii, wnioskujemy, że młodzi mają się ku sobie. Dziewczyna, która pozuje, wygląda na zdziwioną całą sytuacją. Po zdjęciach zamieszczonych na jej Instagramie, możemy wywnioskować, że pasjonuje się modą i stylizacją.

Pasują do siebie?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

71-letnia Jane Seymour ćwiczy w legginsach i krótkim topie. Wygląda niesamowicie