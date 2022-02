Więcej na temat metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Maja Bohosiewicz jest wyjątkowo aktywną w social mediach gwiazdą. Na bieżąco opowiada fanom, co u niej słychać, jak spełnia się w roli matki i jak wygląda jej luksusowe życie w Dubaju. Ostatnio wróciła jednak do Polski, spotkała się z siostrą, zmieniła fryzurę i pokazała, jak wyglądają jej usta kilkanaście godzin po zabiegu powiększenia. Widzicie zmianę?

Maja Bohosiewicz powiększyła usta! "Przepraszam, że z filtrem (...) wyglądam jak Donatella Versace"

Choć mogłoby się wydawać, że Maja Bohosiewicz jest bardzo skrytą gwiazdą, która nie chce mówić zbyt wiele o życiu prywatnym, ona zaskakuje fanów z każdym kolejnym dniem. Właśnie poinformowała ich, że zdecydowała się na powiększenie ust. Zażartowała, że wygląda jak Donatella Versace, która, niestety, mocno uzależniła się od zabiegów upiększających.

Przepraszam, że z filtrem, ale zrobiłam sobie wczoraj usta i wyglądam dzisiaj Donatella Versace.

Usta Mai Bohosiewicz faktycznie są nieco opuchnięte, ale nie powinno to wcale dziwić. Przecież kilkanaście godzin temu wstrzyknięto w nie kwas hialuronowy.

Mamy nadzieję, że ostateczny efekt zadowoli aktorkę.

