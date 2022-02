Bądź na bieżąco. Więcej o konkursie Eurowizji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

66. konkurs piosenki Eurowizji odbędzie się w Turynie 10, 12 i 14 maja 2022 roku. O tym, kto będzie reprezentował nasz kraj, zadecydowali widzowie oraz jury w składzie: Halina Frąckowiak (piosenkarka), Marek Sierocki (dziennikarz muzyczny), Krystian Kuczkowski (dyrektor programowy TVP), Marcin Kusy (dyrektor programu 1 Polskiego Radia) oraz Szymon Orłowski (muzyk i kompozytor).

Krystian Ochman będzie reprezentować biało-czerwonych podczas Eurowizji 2022!

Podczas preselekcji jury oraz widzowie zadecydowali, że Polskę będzie reprezentować Krystian Ochman. Widzowie najwięcej głosów oddali właśnie na niego (51 procent), za to jury uznało, że najlepiej zaprezentowała się Daria.

Krystian Ochman to amerykańsko-polski piosenkarz i kompozytor. Zwycięzca 11. edycji programu "The Voice of Poland". Podczas 66. konkursu Eurowizji w Turynie zaśpiewa piosenkę "River".

TVP zadbało, aby konkurs "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" był godny samej Eurowizji! Między występami walczących o zwycięstwo na scenie zaprezentowali się: Rafał Brzozowski, Justyna Steczkowska, Blue Cafe, zwycięzcy konkursu Eurowizja 2011, którzy otworzyli preselekcje, czyli Ell i Nikki. Nie zabrakło także młodszych uczestniczek Eurowizji Junior, Viki Gabor i Sary James.

Podczas preselekcji wystąpili:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Niekwestionowanymi faworytami byli byli Krystian Ochman z utworem "River" oraz Daria z hitem "Paranoia".