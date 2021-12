Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Konkursy piękności dla dzieci od lat cieszą się w Stanach Zjednoczonych ogromną popularnością. Choć wielu uczestniczkom otwierają drzwi do kariery w show-biznesie, to z pewnością sporo je to kosztuje. Sławę w ten sposób zdobyła m.in. Kynlee Heiman. Rudowłosa dziewczynka o niebieskich oczach podczas konkursów piękności zmienia się nie do poznania.

Kynlee Heiman ma pięć lat i podbija konkursy piękności. Jak wygląda bez makijażu?

Kynlee Heiman ma zaledwie pięć lat, ale może pochwalić się wieloma sukcesami. W ciągu roku zdobyła aż 22 różne tytuły, a za ostatni wygrany konkurs piękności otrzymała 2400 dolarów, czyli prawie dziesięć tysięcy złotych. Dziewczynka czuje się na scenie jak ryba w wodzie. Nic dziwnego, w końcu występuje na niej od trzeciego roku życia. Podczas konkursów paraduje w mocnym makijażu i wymyślnej fryzurze, co ma podkreślić jej atuty.

W rzeczywistości to śliczna dziewczynka, która przypomina wiele innych dzieci w jej wieku. Matka Kynlee prowadzi media społecznościowe, gdzie na bieżąco publikuje informacje o sukcesach córki, zdjęcia z konkursów, ale także naturalne kadry, które możecie zobaczyć w galerii nad tekstem. Bez sztucznych dodatków dziecko jest niemalże nie do poznania.

Niegdyś dziecięce konkursy piękności przyniosły sławę Eden Wood. Dziewczynka w ciągu kilku lat zdobyła ponad 300 tytułów. Dziś jest już na "emeryturze", ale nie pożegnała się z mediami. Celebrytka wraz z mamą prowadzi reality show "Eden’s World", w którym pomaga dzieciom stawiać pierwsze kroki w świecie show-biznesu.