O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno na początku września, gdy pojawiła się na castingu do "Top Model". Żona ministra Łukasza Schreibera przeszła do następnego etapu, jednak bardzo szybko zakończyła swoją przygodę z reality-show. Mimo to stara się wycisnąć swoje pięć minut sławy jak cytrynę. Jest bardzo aktywna na Instagramie, chętnie udziela wywiadów i ma już za sobą pierwsze wyjście na ściankę. We wtorek wieczorem będziemy mogli zobaczyć ją w programie Kuby Wojewódzkiego. Jak się okazuje, jeden z jej znajomych stracił przez to do niej szacunek.

Marianna Schreiber dostała przykrego SMS-a od nauczyciela za występ u Wojewódzkiego

"Kariera" medialna Marianny Schreiber budzi wiele kontrowersji, a to za sprawą tego, że jest żoną ministra Prawa i Sprawiedliwości, który publicznie prezentuje znacznie bardziej konserwatywne poglądy niż żona. Jak się okazuje, nauczyciel Marianny Schreiber jest zawiedziony, że ta przyjęła zaproszenie do Wojewódzkiego. Napisał do niej wiadomość, w której nie brakowało słów pogardy.

TVN nigdy nie oglądam. I nie obejrzę we wtorek zeszmacenia się pani z Wojewódzkim. Wstyd mi za panią i wstyd, że panią znam. Hańba. A mąż minister to chyba papierowy mąż tylko. Wstydzę się, że panią uczyłem. Hańba. Zeszmaciła się pani. Nie pozdrawiam - czytamy w screenie zamieszczonym przez Schreiber.

Marianna Schreiber nie zdradziła dokładnie, kto wysyłał jej taką wiadomość. Po je treści możemy domyślić się jedynie, że to jej nauczyciel.

