Zdecydowanie jednym z największych, królewskich skandali był miłosny trójkąt pomiędzy księżną Dianą, księciem Karolem i jego obecną żoną, księżną Camillą. Brytyjczycy pokochali Dianę, która bardzo szybko została określona mianem "królowej ludzkich serc". Camilla przez lata musiała walczyć z plotkami, że rozbiła małżeństwo. Znana tiktokerka, która bierze pod lupę członków rodziny królewskiej, przypomniała sytuację z 1995 roku, kiedy Camilla nie tylko odbiła Dianie męża, ale próbowała skopiować jej słynną stylizację.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spencer". Jest zwiastun nowego filmu o księżnej Dianie. Kristen Stewart w roli tytułowej

"Hotel Paradise 4". Maria i Kuba są razem po programie? Uczestniczka odpowiedziała

Księżna Camilla kopiowała styl księżnej Diany

Po królewskim ślubie w 1981 roku, książę Karol i księżna Diana rozstali się po 11 latach. Jednym z powodów zakończenia związku był romans księcia z Camillą Parker Bowles. 29 czerwca 1995 roku w telewizji wyemitowano dokument o księciu Karolu, w którym przyznaje się do zdrady. Księżna Diana dokładnie tego dnia pojawiła się na gali charytatywnej w The Serpentine Gallery w Londynie. Zadbała o to, by skupić na sobie uwagę całego świata. Pojawiła się w odważnej kreacji, której nigdy nie pozwolono by jej nosić jako członkini rodziny królewskiej. Seksowna suknia wyeksponowała nagie ramiona księżnej, miała także spore rozcięcie po boku. Diana w sukni przed kolano wyglądała jak prawdziwa bogini, a wielu fanów kibicowało jej za ten subtelny akt zemsty na niewiernym mężu i jego kochance.

Tiktokerka Amanda Matta, która nagrywa pod pseudonimem matta_of_fact, opublikowała nagranie, na którym analizuje kreację Diany i suknię, w jakiej pokazała się Camilla Parker. Spostrzegawczy fani rodziny królewskiej zauważyli zmianę w stylu Camilli i jej próby upodobnienia się do Diany.

Filmik pokazuje, że Camilla próbowała odtworzyć i przebić strój księżnej Diany, ale nie zachwyciła nim świata, tak jak zrobiła to "królowa ludzkich serc". Na imprezę w Ritz wybrała bardziej zasłaniającą ciało wersję i na tym różnice się kończą. Jej suknia miała nie tylko ten sam kolor czy podobny krój. Camilla miała na sobie podobny naszyjnik, jak ten który dopasowała do zestawu księżna Diana.

Założyła tę stylizację na pierwsze, oficjalne wyjście z księciem Karolem w 1995 roku. To było po tym, gdy Camilla ogłosiła swój rozwód, a Karol i Diana w dalszym ciągu byli małżeństwem, ale byli w separacji. Od perłowego naszyjnika, do wyeksponowanych ramion, Camilla mówi - patrz, ja też tak potrafię i mam twojego męża - mówi Amanda.

"Królowe życia". Megakot ostro o operacjach plastycznych: Hejtuje to

Z pewnością nie był to zbieg okoliczności. Camilla ubierając kreację, przypominającą kopię odważnej sukni Diany, chciała jej udowodnić, że ona również wie, jak podkreślić swoje atrybuty. Zresztą to nie był pierwszy raz, gdy kopiowała styl poprzedniej żony obecnego męża. Przebiła Dianę?