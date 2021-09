Krzysztof Ibisz kilka tygodni temu poślubił swoją narzeczoną, Joannę Kudzbalską. Ślub był trzymany w tajemnicy, a do sieci przedostały się tylko oficjalne zdjęcia. Dlaczego żaden z gości nie podzielił się kadrami z imprezy? Teraz zagadka została rozwiązana.

Krzysztof Ibisz zdradził nieznane dotąd szczegóły swojego ślubu

Na swoim instagramowym koncie Krzysztof Ibisz zamieścił zdjęcia z wesela. Przy okazji prezenter wyjawił szczegóły uroczystości. Z zamieszczonego w sieci długiego wpisu, dowiadujemy się, że cała impreza została zorganizowana w podwarszawskich Markach. Goście bawili się w przepięknej scenerii starych stajni.

Choć miejsce oglądaliśmy w zimie, mogliśmy sobie wyobrazić, jak pięknie jest tam latem, gdy wszystko kwitnie. Nie zawiedliśmy się - zachwycał się prezenter.

Krzysztof Ibisz, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację ślubnej uroczystości, zdradził też wiele szczegółów. Fani mogli dowiedzieć się co jedli zaproszeni goście, do jakiej muzyki tańczyli na weselu i kto zajmował się całą oprawą uroczystości.

Ogromnie dziękujemy za różnorodne pyszne dania, ciekawe propozycje dla wegetarian i bajeczny tort! Palce lizać. (...) Czego jeszcze potrzeba, aby zorganizować dobrą imprezę? Muzyki, która zbuduje atmosferę, a następnie porwie ludzi do tańca! I właśnie to wszystko udało się - napisał.

Prezenter wyjawił jeszcze jeden ważny szczegół. Zdjęcie, które zamieścił, pokazuje stertę telefonów w woreczkach z numerami. Oznacza to, że przy wejściu wszyscy goście musieli zostawić swoje komórki. Zostały one opisane i oddano je dopiero po zakończeniu wesela. To dlatego do sieci nie trafiły żadne zdjęcia! Goście nie mieli możliwości ani robienia zdjęć, ani korzystania z sieci podczas imprezy.

Również nowo poślubiona żona prezentera zamieściła na Instagramie taką samą relację ze ślubu. Internauci mogli się przekonać, że Joanna zmieniła nazwisko. Teraz jest Joanną Ibisz.

Paulina Sykut-Jeżyna wrzuciła kadry ze ślubu Ibisza

Paulina Sykut-Jeżyna pochwaliła się zdjęciami, na których widać, jak bawi się na weselu Krzysztofa i Joanny Ibiszów. Dopiero teraz możemy zobaczyć, jak szalała na parkiecie.

Kiedy pan młody opublikował oficjalne informacje i kadry, również goście dostali fotografie zrobione podczas ślubu i mogli się nimi pochwalić w sieci.

