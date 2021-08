Alyssa Milano jest nie tylko aktorką, ale i działaczką społeczną. To ona zapoczątkowała ruch "me too". Gwiazda w ostatnim czasie otarła się o śmierć. Aktorka 17 sierpnia uczestniczyła w groźnym wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie w Los Angeles. Tylko dzięki szybkiej reakcji, jej wujkowi i samej gwieździe udało się wyjść ze zdarzenia cało. Milano do samego końca akcji ratunkowej zachowała trzeźwe myślenie. Wystosowała ważny apel do fanów.

Alyssa Milano miała wypadek samochodowy

Jak poinformował portal TMZ, Alyssa Milano 17 sierpnia była pasażerką SUV-a, który prowadził jej wujek Mitch. Przemieszczali się autostradą w Los Angeles, gdy nagle mężczyzna kierujący pojazdem stracił przytomność. Auto zjechało na sąsiedni pas, by po chwili zderzyć się z innym samochodem.

Aktorka bardzo szybko zorientowała się, co może się wydarzyć i dzięki jej reakcji udało się uniknąć tragedii. Alyssa w ostatniej chwili zdążyła dosięgnąć ręką hamulca i przyhamować pędzący samochód. Gdy się zatrzymali, z pomocą innych kierowców wyciągnęła wujka z samochodu i robiła mu sztuczne oddychanie, aż do czasu pojawienia się karetki. Gwiazda po tych wydarzeniach postanowiła zaapelować do fanów.

Powinniśmy wykorzystać każdą możliwą szansę, by chronić tych, których kochamy. Szczepcie się. Noście maseczki. Schowajcie broń. Nauczcie się wykonywać sztuczne oddychanie. Małe, rozsądne działania. Naprawdę nie jest trudno zadbać o drugą osobę. A jest to naprawdę ważne - napisała Milano.

Jak potwierdziła sama aktorka, jej wujek Mitch miał zawał serca.

