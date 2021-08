Katarzyna Cerekwicka

Katarzyna Cerekwicka przybyła na Fryderyki w 2018 roku w czarnej sukni ze strasznie rozbudowanym materiałem w okolicach ramion. Kto jej poradził wskoczyć w ten koszmarny projekt? Nie wiemy, ale mamy nadzieję, że artystka zwolniła tego stylistę. Tak źle dopraną stylizację do sylwetki gwiazdy widzimy naprawdę rzadko. Szkoda, że padło na Cerekwicką, w końcu w ostatnich latach nieco usunęła się w cień i żałujemy, że wróciła na salony w tak złym stylu. Zdecydowanie bardziej wolimy Kasię w spodniach w kant czy oversize'owych marynarkach. A, jeszcze jedno, fryzura też do kitu.

Katarzyna Cerekwicka East News

Ania Dąbrowska

Ania Dąbrowska nigdy nie należała do grona gwiazd, których można by określić mianem celebrytów. Artystka od lat funkcjonuje w show-biznesie jedynie za sprawą zawodowych aktywności, choć jako osoba publiczna musi liczyć się z tym, że jej wizerunek również poddawany jest ocenie. A ten jest jak sinusoida. Raz super stylizacja na mocną siódemkę, raz beznadziejna sukienka na jedynkę. Wystarczy porównać kreacje Dąbrowskiej - kolejno - z 2017 i 2018 roku. Najpierw błyszczała, a później... ah, szkoda gadać.

Ania Dąbrowska East News

Ewa Farna, Reni Jusis

Nie myślcie sobie, że lubimy tylko krytykować, ba, uwielbiamy chwalić, więc przyszedł czas i na to. Stylizacja Ewy Farnej z gali rozdania Fryderyków z 2016 roku oraz Reni Jusis z 2017 roku bardzo nam się spodobały. Panie zrezygnowały z zabudowanych i mrocznych sukienek, a postawiły na... marynarki i to jak pięknie wykonane! Polsko-czeska gwiazda wskoczyła w bordowy garnitur, a górna część z czarnym kołnierzem pięknie wyeksponowała jej dekolt. Fryzura świetnie dopasowana, dodatków niewiele - tutaj zgadzało się wszystko. Druga z pań natomiast zdecydowała się na jasną i nietypową marynarkę z odkrytymi ramionami. Oversize'owa dwurzędówka zdała egzamin na piątkę!

Ewa Farna, Reni Jusis East News

Natalia Nykiel

No dobra, koniec słodzenia. Natalia Nykiel - artystka bardzo utalentowana, artystka bardzo lubiana, ale artystka, której zdarzało się zaliczać wpadki. W 2019 oraz w 2018 roku była finalistka "The Voice of Poland" brylowała na Fryderykach w różowych kreacjach. Oglądamy zdjęcia i co stwierdzamy? Suknie nie są najgorsze, ale ich kolor absolutnie nie współgra z kolorem włosów Natalii, która zdecydowanie lepiej wypada w błękitach czy limonkach.

Natalia Nykiel East News / KAPiF

Klaudia Szafrańska z Xxanaxx, Magdalena Boczarska

Dorzucamy do zestawienia jeszcze dwie panie - Klaudię Szafrańską i Magdalenę Boczarską. Panie nie wzbudziły kontrowersji stylizacjami, ale rzucały się w oczy i bardzo dobrze! To się nazywa dobrze dobrany kolor i fason kreacji do sylwetki i wzrostu.

Xxanaxx, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Boczarska East News

Kora

Na koniec zostawiliśmy perełkę - wspaniałą artystkę, która zawsze miała swoje zdanie i która nie bała się mówić, co myśli. Wyrażała siebie nie tylko poprzez utwory, które wykonywała, ale także stylizacje. Zawsze elegancka, zazwyczaj klasyczna i zawsze pełna dystansu do siebie... Kora. Czarny garnitur sprawdzi się zawsze!

Kora East News