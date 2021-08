Książę George jest najstarszym dzieckiem księcia Williama i księżnej Kate. Ośmiolatek zajmuje trzecie miejsce w kolejce do objęcia tronu Zjednoczonego Królestwa. Nic więc dziwnego, że jest oczkiem w głowie całego brytyjskiego dworu i już teraz jest przygotowywany do przyszłej roli króla. Edukacja jest jednym z ważniejszych elementów i to właśnie ona może sprawić, że ośmiolatek będzie musiał wyprowadzić się od rodziców.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Książę George ma osiem lat a już będzie wyprowadzał się z domu rodziców

Książę George jest uczniem szkoły Thomas's Battersea w południowym Londynie. Do tej samej placówki uczęszcza również jego młodszą siostra Charlotte. Niedawno brytyjska prasa poinformowała, że książę William i księżna Kate zastanawiają się nad wysłaniem syna do szkoły z internatem. Tej samej, do której uczęszczał jego ojciec, również w wieku ośmiu lat. Gdyby tak się stało, książę George musiałby na dobre wyprowadzić się z Pałacu Kensington.

Jak informuje Daily Mail rodzice przyszłego następcy tronu rozpoczęli już rozmowy na temat zmiany szkoły dla syna, a także jego przeprowadzki do hrabstwa Berkshire.

Nic nie zostało jeszcze postanowione. Oczywiście Kate i William mogliby zdecydować się na zatrzymanie dzieci w Thomas's Bateresa, ale niedawno odwiedzili szkoły w rejonie Berkshire, o czym mówi wiele osób. Pytali o placówkę w Berkshire dla swoich dzieci, a także o pobliskie domy. Trwają rozmowy - zdradza informator Daily Mail.

Od dłuższego czasu mówi się również o tym, że książę William i księżna Kate również planują opuścić Londyn. Pałac Kensington miałby pozostać ich oficjalną rezydencją, jednak na co dzień mieliby zamieszkać z dala od stolicy, bliżej dzieci.

