Blanka Lipińska niedawno kupiła nowe mieszkanie. Od razu zakładała w nim gruntowny remont. Jest w trakcie urządzania, a na Instagramie co jakiś czas dzieli się szczegółami. Ostatnio pochwaliła się projektem łazienki, a teraz zdradziła następne szczegóły. Współpracująca z nią architektka dodała kolejne rzuty przestronnego wnętrza. Widzimy na nich dopracowane do perfekcji pomieszczenie z różnych perspektyw.

REKLAMA

Książę William nie zabiera księżnej Kate na randki do Paryża. Dlaczego? Ekspert wyjaśnia

Zobacz wideo Blanka Lipińska odnosi się do krytyki dotyczącej jej zębów. "Generalnie mam was gdzieś"

Blanka Lipińska urządza łazienkę w nowym mieszkaniu. Luksus w pełnej krasie

Pisarka od początku zapowiadała, że jej pierwsze własne mieszkanie będzie inne niż wszystkie. Z taką łazienką może jej się udać zrealizować to założenie. Stawia na wszechobecną szarość, wielkie kamienne płytki, beton na suficie. Całość prezentuje się nieco mrocznie. Do tego postawiła na czarny masywny blat pod umywalką oraz oprawę kabiny prysznicowej w tym samym kolorze. Ale to nie koniec czerni. Takie będą też baterie umywalkowe i kąpielowe. W łazience znajdzie się zarówno duża wanna, jak i prysznic. Wielkość pomieszczenia robi wrażenie i właśnie taki był zamysł.

Jaka powinna być łazienka przy sypialni? Tutaj Blanka nie miała żadnych wątpliwości i od razu stwierdziła: ma być ogromna i przestronna, ma pomieścić wolnostojącą wannę, duży prysznic i wielkie lustro przy umywalce - napisała projektantka Aleksandra Ziarek na Instagramie.

Niektórzy internauci z początku zauważyli, że jest mało praktyczna, lecz kadry, które pokazały łazienkę w całej okazałości, zachwyciły większość. Fani pochwalili, że wnętrze jest bardzo eleganckie, jednak ich uwadze nie umknął wszechobecny luksus.

Ona to może! Na bogato! A co!

Czuć pieniądz.

No wypas. Co by innego napisać... Hejterzy nie mają szans na zmieszanie tego z błotem - napisali fani pod zdjęciami projektu.

Anna Karczmarczyk urodziła! "My już we troje"

Srebrne i błyszczące dodatki w postaci lamp tylko potęgują poczucie luksusu. A jak wam podoba się łazienka Blanki Lipińskiej? Chcielibyście taką w domu?