Magazyn "The Sun" postanowił odświeżyć historię starego rodzinnego sekretu rodziny królewskiej. Chodzi o imię dorosłej już wnuczki królowej Elżbiety II - księżniczki Beatrice.

Królowa Elżbieta II nie zaakceptowała imienia Annabel

Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrice, bo taki tytuł nosi obecnie, jest najstarszą córką księcia Andrzeja i Sary Ferguson. To właśnie jej matka marzyła, by nadać córce zupełnie inne imię, niż to, które nosi obecnie.

Kiedy córka księcia Andrzeja przyszła na świat 8 sierpnia 1988 roku, jej matka chciała, by nosiła imię Annabel. Taką też propozycję przedstawiono w Pałacu. Królowej Elżbiecie II imię nie tylko się nie spodobało - "nazwała je zbyt nowobogackim", ale była wręcz oburzona wyborem. Według magazynu doszło nawet do tego, że wydała zakaz używania imienia Annabel.

Ponowne przedstawienie imienia księżniczki w Pałacu trwało aż dwa tygodnie - donosi "The Sun". Ostatecznie nadano nowo narodzonej księżniczce Yorku imiona Beatrice Elizabeth Mary.

Przypomnijmy, że księżniczka Beatrice w lipcu ubiegłego roku wyszła za mąż za Edoarda Mapelli Mozzi. W maju 2021 roku ogłoszono, że księżniczka spodziewa się dziecka.

Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi z przyjemnością ogłaszają, że spodziewają się dziecka, które przyjdzie na świat jesienią tego roku. Królowa została poinformowana i obie rodziny są zachwycone tą wiadomością - głosił oficjalny komunikat Pałacu.

Zatem Beatrice i jej mąż sami stoją przed wyborem imienia dla dziecka. Planowali, że córce dadzą na imię Lily, jednak Meghan i Harry ją w tym ubiegli.

Jakie imię otrzyma dziecko Beatrice i czy tym razem spotka się z akceptacją królowej Elżbiety II?