Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż wzbudzają wiele emocji. Ostatnie doniesienia o rzekomym romansie Karola i Laury z ostatniej, piątej edycji programu, na nowo zelektryzowały internautów. Na bieżąco śledzą oni losy swoich ulubionych bohaterów. Tym razem Karol opublikował na Instagramie wierszyk nawiązujący do upałów, autorstwa Krzysztofa Kościelskiego. Krótki satyryczny utwór nawiązuje do tzw. "zimnej osoby". Fani wciąż pamiętają, że rozstał się z Igą w nie najlepszej atmosferze. Czyżby była to aluzja do byłej żony?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol publikuje wiersz z aluzją do Igi?

Z pozoru zabawny wierszyk pasuje do atmosfery, jaka towarzyszyła Karolowi i Idze pod koniec małżeństwa. Ich relacje były, delikatnie mówiąc, chłodne.

Brakuje mi chłodu twych stóp

I wiecznie zmarzniętych dłoni

Spojrzenia zimnego jak lód

I ego, co słońce przysłoni - brzmi wiersz dodany przez Karola.

Karol ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' opublikował wierszyk fot. instagram.com/karol.maciesz

Przypomnijmy, że Iga i Karol zakończyli program unieważnieniem małżeństwa. Iga chciała kontynuować związek, jednak Karol był zdecydowany na rozstanie. W ostatnim odcinku mówił o tym, że jego żona była często z niego niezadowolona, a także, że czuł się źle traktowany. Para ciągle się kłóciła, a uczestnik powiedział ekspertom, że Iga sugerowała mu nawet nagrywanie ich prywatnych rozmów. Na koniec prawie ze sobą nie rozmawiali.

Od kilku tygodni natomiast fani programu próbują łączyć Karola z Laurą, której także nie powiodło się w małżeństwie z Maćkiem. Internauci doszukują się dowodów m.in. w tym, że Karol obserwuje Laurę z dwóch swoich kont na Instagramie, a także na jednym ze zdjęć Laury rzekomo było widoczne odbicie mężczyzny w lustrze.