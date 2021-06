Królowa Elżbieta urodziła się 21 kwietnia, jednak zgodnie z tradycją uroczyste obchody jej święta organizowane są w czerwcu. W tym roku długo nie było wiadomo, czy ze względu na pandemię i śmierć księcia Filipa w ogóle się odbędą. Ostatecznie "Trooping the colour", podczas którego Elżbieta II dokonuje symbolicznego przeglądu wojsk, odbyło się 12 czerwca. Kto towarzyszył królowej i co oznacza broszka, którą przypięła do płaszcza? Wyjaśniamy.

Skromne obchody urodzin królowej Elżbiety. Monarchini oddała hołd ważnej osobie

Przegląd wojsk od lat wygląda inaczej niż na początku panowania królowej. Elżbieta II nie siedzi już na koniu, a w paradnej pozłacanej karocy. Punktem kulminacyjnym wydarzeń jest wyjście królowej wraz z całą rodziną na balkon do poddanych. Tegoroczna uroczystość była jednak znacznie skromniejsza i nie odbyła się w tradycyjnej formie. Podobnie jak w zeszłym roku, zorganizowano mniejszą paradę bez udziału publiczności w Windsor Castle.

Urodziny Królowej Elżbiety Eddie Mulholland / AP

W sobotę oczy Brytyjczyków i fanów rodziny królewskiej były skupione na królowej Elżbiecie. Monarchini włożyła szary płaszcz oraz kapelusz z szarymi piórami i żółtymi kwiatami. Do płaszcza przypiętą miała błękitną broszkę, stanowiącą hołd dla Królowej Matki, od której monarchini ją otrzymała. Stylizację na ten dzień przygotowała projektantka Angela Kelly.

Tradycyjnie odbył się pokaz wojskowy, który tym razem miał miejsce w oddzielonym skrzydle Windsor Castle, bez udziału publiczności. Uroczystość odbyła się z zachowaniem wszelkich obostrzeń. Wzięło w niej udział 274 żołnierzy i 70 koni. Oficer wojskowy, który organizował wydarzenie, powiedział, że zależało mu na przygotowaniu dla królowej dnia "godnego zapamiętania i podnoszącego na duchu".

Do tej pory podczas "Trooping the colour" królowej Elżbiecie towarzyszył jej mąż książę Filip. W sobotę w wiele osób spodziewało się zobaczyć u jej boku księcia Karola. Zamiast niego towarzyszył jej jednak książę Edward, który jest kuzynem monarchini. W przeszłości zastępował księcia Filipa, gdy mąż królowej w 2013 roku wracał do sił po operacji.

Urodziny Królowej Elżbiety Eddie Mulholland / AP