Danuta Holecka to bez wątpienia jedna z największych gwiazd TVP. To ona bardzo często pojawia się w "Wiadomościach", gdzie przekazuje Polakom to, jak obecna władza widzi aktualne wydarzenia w kraju i na świecie. Przed laty mówiło się nawet, że jest ulubioną dziennikarką Jarosława Kaczyńskiego i to dzięki niemu pięć lat temu miała dołączyć do obsady "Wiadomości".

Danuta Holecka - co się z nią dzieje?

Holecka po raz ostatni pojawiła się na antenie pod koniec kwietnia. Od tego momentu nie widzieliśmy szefowej "Wiadomości" na wizji. Jej nieobecność zaniepokoiła dziennikarzy z portalu NaTemat, którzy postanowili dowiedzieć się, co się dzieje z dziennikarką.

Skontaktowali się więc z TVP, by poznać przyczynę. Powód wydaje się dość banalny. Jak usłyszeli nieoficjalnie, Holecka przebywa na urlopie i korzysta z zaległych dni wolnych.

Na pewno nic złego się nie dzieje, Holecka korzysta z przysługującego jej wypoczynku i wkrótce wróci na ekrany - dowiedział się portal.

Według informacji, jakie zebrali dziennikarze, Danuta Holecka ma wrócić do pracy w czerwcu. Aktualnie w "Wiadomościach" możemy oglądać więc Michała Adamczyka i Edytę Lewandowską, którzy zastępują koleżankę.

Danuta Holecka - kariera w TVP

Danuta Holecka jest związana z TVP od 1993 roku, gdzie trafiła po udziale w konkursie na prezentera. W 2010 roku musiała pożegnać się z pracą w stacji, ale wróciła po sześciu latach. W 2018 roku została szefową "Wiadomości", uznawana jest za "twarz dobrej zmiany". Wielu zarzuca jej stronniczość.